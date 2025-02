Médico explica quadro do Papa Francisco e relação com a idade: 'Maior dificuldade'

O Papa Francisco, de 88 anos, está internado há mais de dez dias em um hospital de Roma, na Itália, após sofrer com problemas em sua saúde

Internado no hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral, o Papa Francisco (88) teve seu estado de saúde atualizado. Segundo o boletim médico, divulgado pelo Vaticano na tarde desta terça-feira, 25, o líder da igreja católica segue em estado crítico, mas não apresentou mais crises respiratórias. Nos últimos dias, o pontífice teve uma "infusiciência renal leve, mas que não é motivo de preocupação.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, explica sobre o quadro de saúde do Papa e qual a relação com a idade. Segundo o especialista, o líder da igreja católica vem apresentando algumas disfunções de órgãos diferentes, ou seja, mais de uma região do corpo do pontífice necessita de cuidados.

"Esse quadro, com disfunção de órgãos, logicamente, é bem preocupante, porque isso caracteriza uma evolução crítica. É uma chance de evolução negativa grande. Todos os pacientes idosos que apresentam essas disfunções orgânicas, eles têm uma maior dificuldade de recuperação. Em relação à insuficiência renal, ela acontece com frequência nesses pacientes idosos por conta de infecções graves", declara.

O Dr. Henrique esclarece que os rins pode ficar sobrecarregado quando há essas infecções, pois estes são órgãos vitais que filtram o sangue, eliminam toxinas e regulam a quantidade de água e sais no organismo.

"O rim, ele precisa filtrar essa impurezas, as toxinas que a infecção produz, sobrecarrega a parte renal e o rim acaba entrando numa insuficiência. E isso a gente consegue detectar com exames. Muitas vezes, os pacientes vão piorando a função renal e às vezes chega no ponto de precisar fazer até terapia dialítica. Não é o caso [do Papa], porque eles falaram que é uma disfunção leve. A gente só faz diálise nos pacientes com disfunções graves", finaliza o Dr. Henrique ao analisar o caso do Papa Francisco.

Leia mais em:Médica explica crise que acometeu Papa Francisco: 'É uma condição grave'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: