Médica explica crise que acometeu Papa Francisco: 'É uma condição grave'

Internado no hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral, o Papa Francisco (88) teve seu estado de saúde atualizado na manhã deste domingo. O gabinete de imprensa da Santa Sé afirmou que o pontífice de 88 anos passou a noite bem. Porém, no sábado, 22, o Papa ele teve uma piora em seu quadro e sofreu uma crise asmática de longa duração e precisou aumentar o fluxo de oxigênio.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica a condição que afetou o líder da igreja católica. Segundo a publicação nas redes sociais, divulgada neste domingo, 23, o líder religioso transcorreu uma noite tranquila após a crise. O próprio Papa se manifestou e disse que está confiante de que o tratamento vai funcionar.

Segundo a Dra. Maria Cecília Maioriano, médica pneumologista, uma crise asmática de longa duração, também é conhecida como estado de mal asmático. Ela é classificada assim quando os sintomas envolvendo a fata de ar persistem.

"Ocorre quando a falta de ar e a dificuldade para respirar persistem por um longo período, mesmo após o tratamento adequado. É uma condição grave, pois as vias aéreas ficam muito inflamadas e a passagem do ar fica cada vez mais difícil. Se não tratada rapidamente, pode colocar a vida em risco", avalia.

Segundo o boletim médico do papa, encaminhado no sábado, 22, foi informado: "Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquetopenia, associada a uma anemia, que exigiu administração de transfusões “. A pneumologista explica.

"A anemia significa que há menos glóbulos vermelhos no sangue para transportar oxigênio para todos os órgãos do corpo. Já a plaquetopenia, que é a redução das plaquetas, pode aumentar o risco de sangramentos. Como o Papa já tem idade avançada e um histórico de problemas respiratórios, essa combinação pode deixá-lo mais vulnerável a falta de ar e cansaço. Além disso, a anemia e a plaquetopenia são sinais de gravidade do quadro", declara.

QUAIS OS CUIDADOS?

A pneumologista menciona sobre os cuidados com a recuperação do Papa Francisco após a divulgação deste quadro de saúde: "A anemia e a plaquetopenia precisam ser corrigidas com acompanhamento médico para evitar complicações".

"Além disso, manter a hidratação e nutrição adequadas. A fisioterapia respiratória e motora podem ajudar a acelerar a recuperação", finaliza a pneumologista ao avaliar o quadro de saúde do Papa divulgado no útlimo sábado 22.

