Especialista alerta riscos de perseguição sofrida por Giovanna Chaves: 'Esgotamento'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica complicações que Giovanna Chaves pode enfrentar por perseguição de stalker

Conhecida por seus trabalhos em títulos como Cúmplices de um Resgate(SBT) e Fazendo meu Filme, Giovanna Chaves(23) surpreendeu os fãs ao contar que é perseguida por um stalker desde os 14 anos. A atriz pode enfrentar riscos para sua saúde mental ao ser exposta à situação, e pode desenvolver doenças relacionadas à saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch diz que a perseguição por um stalker é uma experiência estressante, que pode ter graves consequências para a saúde mental — especialmente no caso de Giovanna Chaves, por ter começado ainda na adolescência .

"Se as perseguições forem intensas e prolongadas, algumas das complicações psicológicas que podem afetar a atriz incluem fadiga mental e emocional", começa a especialista. Ela diz que lidar com o estresse constante ainda pode levar ao esgotamento emocional, burnout, distúrbios do sono e desregulação emocional.

"Pode afetar sua vida profissional e pessoal e, também, à dificuldade em confiar nos outros, já que o medo de ser perseguida pode afetar sua capacidade de formar relações saudáveis", completa. "A presença constante de um stalker pode gerar um estado de hipervigilância contínuo, levando a sintomas de ansiedade, medo intenso e paranoia."

Guntovitch acrescenta que, a exposição à esse tipo de violência de forma contínua e com um início precoce pode levar ao desenvolvimento de algumas psicopatologias e questões relacionadas à saúde mental. Abaixo, a especialista elenca as possíveis complicações, confira:

Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT): devido à ameaça constante, a pessoa pode reviver a situação mesmo quando está em segurança;

⁠Síndrome do pânico e ansiedade generalizada: a incerteza sobre quando ou como o stalker pode agir pode desencadear crises de ansiedade ou ataques de pânico;

Depressão e isolamento social: a sensação de insegurança pode fazer com que a vítima evite sair de casa ou interagir com outras pessoas;

Baixa autoestima e perda de confiança: sentir-se constantemente observado ou perseguido pode gerar um sentimento de impotência e desamparo.

Giovanna Chaves comentou sobre sua própria experiência após a repercussão do caso de Vitória Regina, jovem que foi brutalmente assassinada aos 17 anos na região metropolitana de São Paulo, supostamente após ser vítima de stalking.

