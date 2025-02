O que é injúria renal aguda? Entenda o problema de saúde do Papa Francisco

Após enfrentar desafios no sistema respiratório, o Papa Francisco, de 88 anos, foi diagnosticado com IRA (Injúria Renal Aguda). Saiba o que é

O Papa Francisco, de 88 anos, está internado em um hospital de Roma, na Itália, há cerca de 10 dias após sofrer com problemas respiratórios. Ele foi hospitalizado por causa da bronquite e foi diagnosticado com infecção respiratória. Agora, o pontífice também descobriu uma injúria renal aguda (IRA), que causou uma insuficiência renal. Entenda o que é este problema de saúde.

A Injúria Renata Aguda acontece quando há uma redução na capacidade de funcionamento dos rins, que sofrem uma dificuldade em filtrar as toxinas do sangue. O problema pode acontecer em pessoas que sofreram a redução do fluxo sanguíneo renal, infecções graves, obstruções urinárias e uso de medicamentos nefrotóxicos. Os pacientes hospitalizados correm um risco maior de ter IRA por causa do uso frequente de medicamentos, complicações na internação e comorbidades pré-existentes.

De acordo com a DaVita Tratamento Renal, o caso deve ter acontecido no Papa Francisco por causa da idade avançada, a infecção respiratória e os medicamentos durante a internação.

A IRA é reversível quando diagnosticada precocemente. Por isso é necessário o monitoramento durante a internação para que o tratamento seja feito o mais breve possível em busca de hidratação do paciente e suporte dialítico.

Mensagem do Papa Francisco

Neste último domingo, 23, o Papa Francisco se pronunciou pela primeira vez sobre sua internação. O pontífice está há mais de uma semana em um hospital de Roma, na Itália, recebendo tratamento para problemas respiratórios. Em uma mensagem divulgada pelo Vaticano, ele expressou sua gratidão pelo apoio dos fiéis durante sua recuperação e afirmou estar confiante de que o tratamento trará resultados positivos.

"De minha parte, continuo confiante a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia! Agradeço de coração aos médicos e ao profissionais de saúde deste Hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes", iniciou.

E completou: "Nestes dias, recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigada por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro! Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim".

Leia também:Como era a relação de Bento XVI e Papa Francisco? Saiba os bastidores