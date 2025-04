Médico explica internação às pressas de Amin Khader após problemas cardíacos: 'Não é incomum'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Alex David Titinger fala sobre a internação de Amin Khader para realizar um cateterismo após problemas cardíacos

Nesta quarta-feira (2), Amin Khader chamou a atenção dos internautas ao compartilhar um relato enquanto ainda estava internado em um hospital. Em seu perfil do Instagram, o jornalista explicou que foi internado às pressas e foi submetido a um cateterismo após 95% de suas veias ficarem entupidas. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Alex David Titinger fala sobre o diagnóstico do promotor de eventos.

"O cateterismo, ou o cineangiocoronariografia, é um exame radiológico que é feito com contraste e desenha a árvore arterial coronariana. Inclusive, se é acompanhado de ventriculografia, vai mostrar também o funcionamento dos ventrículos. Onde houver falhas do enchimento do contraste, nos mostra que ali há algum grau de obstrução. Por esse exame, a gente pode quantificar e qualificar a doença arterial coronariana, o que significa que a gente vai poder saber qual é o caminho que a gente deve tomar", explica.

"O problema das obstruções coronarianas é um problema chamado de aterosclerose, e ele acontece de maneira gradativa no decorrer dos anos por uma série de fatores, fatores hereditários, uso e abuso de dietas inapropriadas, cigarro, álcool, drogas, além de obesidade, hipertensão, diabetes. Sedentarismo também é muito importante, mas uma pessoa ativa pode ter esses outros fatores, além do fator genético, que pode fazer com que acabe desenvolvendo obstruções importantes que possam até levar a um infarto agudo do miocárdio", acrescenta.

Em seu relato, Amin Khader disse ser uma pessoa ativa com exercícios físicos, incluindo suas corridas diárias, o que o assustou ainda mais após o diagnóstico. Apesar disso, o cardiologista reforça que todos devem realizar avaliações médicas periodicamente: "Pessoas ativas precisam fazer uma avaliação cardiológica, de preferência anual. Em alguns casos, dependendo se ele tiver alguma patologia ou comorbidade, às vezes até a cada seis meses. Isso é o ideal (...) Com certeza existe uma predisposição genética para problemas cardiovasculares".

Com isso, os médicos podem saber como seguir com o tratamento de acordo com cada paciente. Além disso, Dr. Alex David Titinger fala sobre o relato de Amin Khader sobre suas artérias entupidas. "O quadro relatado pelo paciente não é tão frequente, mas não é incomum. Em uma situação dessas, onde 95% das artérias estão com problema, geralmente acaba evoluindo para uma cirurgia cardíaca, com uma revascularização miocárdica e pontesis afenal de mamare", finaliza

