Médico explica cuidados com o filho de Virginia durante introdução alimentar: 'Evitar'

Virginia Fonseca revelou que o filho começou a introdução alimentar; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Miguel Liberato explica sobre o assunto

O filho de Virginia Fonseca (25) e Zé Felipe (26), José Leonardo, de seis meses, está fazendo a introdução alimentar. Nos últimos dias, o bebê iniciou o processo comendo apenas uma fruta e, na última quarta-feira, 19, a empresária mostrou que ele já está comendo mais alimentos. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato fala sobre o assunto e reforça cuidados neste período.

Nas redes sociais, a influenciadora digital registrou o pequeno expeimentando pitaya. Sorridente e bem-humorado, o caçula deu um show de fofura ao aparecer alegre e com o rosto todo sujo com a cor da fruta. Nos últimos dias, Virginia mostrou que, para iniciar a nova fase, o primeiro alimento escolhido foi a manga.

O Dr. Miguel Liberato explica que este processo de oferecer outros alimentos à criança que, até então só mamava, é chamado de introdução alimentar. O endocrinologista pediátrico reforça quais alimentos devem ser evitados durante este período.

"Devemos evitar alimentos industrializados, mel, chá, refrigerante, café, açúcar, chocolate, frituras e alimentos que podem favorecer o engasgo como amendoim, pipoca, balas, entre outros", declara o especialista. O Dr. Miguel esclarece sobre os cuidados com o neném na fase da introdução alimentar.

"Devemos ter cuidado com engasgos e ficar atentos para não oferecer alimentos com características nutricionais ruins, além de ter atenção especial redobrada à higiene e ao preparo dos alimentos". O Dr. Miguel reforça que a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade.

Na impossibilidade do leite materno, a escolha de fórmulas infantis adequadas para cada fase do desenvolvimento é fundamental para a evolução da criança. O especialista responde se a escolha de Virginia Fonseca em começar esta fase com uma manga foi correta.

"Sim. O ideal é escolher alimentos ricos em nutrientes como frutas, legumes e até a comida semelhante à do resto de casa, mas com a preparação separada, sem adição de sal e condimentos", finaliza o Dr. Miguel Liberato ao avaliar a introdução alimentar do filho da apresentadora Virginia Fonseca.

