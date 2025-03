Virginia atualiza introdução alimentar de José Leonardo: 'Segue'

Após iniciar com frutas a introdução alimentar de José Leonardo, Virginia atualiza processo e mostra reação do bebê ao ingerir comida

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, de seis meses, está fazendo a introdução alimentar. Nos últimos dias, o bebê iniciou o processo comendo apenas uma fruta e, nesta quarta-feira, 19, a empresária mostrou que ele já está comendo mais alimentos.

Na parte da manhã, a influenciadora digital registrou o pequeno expeimentando pitaya. Sorridente e bem-humorado, o caçula deu um show de fofura ao aparecer alegre e com o rosto todo sujo com a cor da fruta.

Horas depois, Virginia Fonseca gravou o irmão de Maria Alice e Maria Flor almoçando um prato com legumes, carne e purê. O menino não decepcionou e mostrou que curtiu também os alimentos. "Amou purê de abóbora kabocha", contou a famosa.

Ainda nesta quarta-feira, 19, a apresentadora do SBT encantou ao gravar a preparação que a filha do meio faz para ir à escola. Além disso, a esposa de Zé Felipe e o cantor se surpreenderam com uma habilidade da garota.

Veja a introdução alimentar de José Leonardo:

A internação do filho de Virginia Fonseca, José Leonardo

É bom lembrar que Virginia Fonseca ficou acompanhando o filho no hospital durante o Carnaval. Na tarde de sábado, 01, ela revelou que o caçula foi diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões. "José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", falou a famosa.

Depois de alguns dias, José Leonardo recebeu alta e a apresentadora do SBT comprou inúmeros presentes para os funcionários do hospital.

