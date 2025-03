Alerta médico sobre diagnóstico de Virginia: 'Potencialmente fatal'

Influenciadora Virginia Fonseca apresentou sintomas preocupantes horas após o nascimento do terceiro

Virginia Fonseca (25) foi internada em um hospital em setembro de 2024 por conta de uma crise alérgica de farmacodermia. A influenciadora digital apresentou os primeiros sintomas horas após o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe (26). Os dois também são pais de Maria Alice (3) e Maria Flor (2).

A apresentadora do SBT teve reação intensa que provocou manchas vermelhas pelo corpo. Para entender como isso ocorre, CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista. A especialista explica que especialmente no caso da famosa, a reação é causada pelo uso de medicamentos.

"Isso acontece porque algumas substâncias podem desencadear uma resposta exagerada do organismo, levando a inflamações e lesões cutâneas", destaca ela, que chama a atenção para a importância de procurar um médico logo nos primeiros sinais da crise.

"Sim [pode ser grave], algumas farmacodermias podem ser potencialmente fatais se não forem tratadas rapidamente. As formas mais perigosas, como SSJ, NET e DRESS, podem levar à inflamação generalizada, falência de órgãos ou infecções graves secundárias. No entanto, a maioria das reações são leves e controláveis com a suspensão do medicamento e tratamento adequado", afirma.

As manifestações da farmacodermia variam desde irritações leves até reações graves com risco de vida. A seguir, confira as principais reações:

Reações alérgicas

Exantema maculopapular – Manchas avermelhadas que podem lembrar uma virose, geralmente surgem dias após o uso do medicamento e desaparecem com a suspensão.

Urticária e angioedema – Placas avermelhadas e inchadas pelo corpo, podendo acometer os lábios, olhos e garganta. Se houver dificuldade para respirar, é uma emergência médica.

Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) – Reações graves em que surgem bolhas e a pele começa a se soltar, como se fosse uma queimadura. Essas síndromes podem comprometer mucosas e outros órgãos, exigindo internação imediata.

DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) – Reação grave caracterizada por febre, erupção cutânea, aumento de linfonodos e inflamação em órgãos como fígado, rins e pulmões.

Reações não alérgicas

Fototoxicidade e fotoalergia – Alguns medicamentos, como tetraciclinas e tiazídicos, podem deixar a pele extremamente sensível ao sol, causando queimaduras ou eczema.

Eritema pigmentar fixo – Placas avermelhadas que reaparecem sempre no mesmo local ao reexpor-se ao medicamento, podendo deixar manchas escuras permanentes.

Pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA) – Aparecimento súbito de pústulas (bolinhas com pus) sobre uma pele avermelhada, geralmente acompanhadas de febre. Diferente de uma infecção bacteriana, essas pústulas são estéreis e não respondem a antibióticos.

Deposição de pigmento na pele – Medicamentos como amiodarona e cloroquina podem causar manchas azuladas ou acastanhadas, geralmente em áreas expostas ao sol.

A médica alerta sobre o momento de procurar ajuda de um especialista, como aconteceu com a influenciadora. Segundo ela, a pele é a primeira parte a demonstrar os sintomas. "Se houver qualquer reação na pele após o uso de um medicamento, fique atento aos sinais de alerta. Mesmo reações mais leves devem ser avaliadas, pois algumas podem piorar com o tempo ou indicar predisposição para reações mais graves no futuro."