Médico alerta sobre insuficiência renal do Papa: 'Pode afetar o corpo como um todo'

O Papa Francisco, 88 anos, está hospitalizado; nos últimos dias, o pontífice apresentou um quadro de insuficiência renal leve

Internado no hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral, o Papa Francisco (88) teve seu estado de saúde atualizado. Segundo o boletim médico, divulgado pelo Vaticano nesta quarta-feira, 26, as condições clínicas do líder da igreja católica mostram uma nova e leve melhora. Nos últimos dias, o pontífice teve uma "infusiciência renal leve, mas que foi resolvida".

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, explica sobre o quadro de saúde do papa e alerta para as questões envolvendo os rins, pois esses são órgãos vitais que filtram o sangue, eliminam toxinas e regulam a quantidade de água e sais no organismo.

"O problema da insuficiência renal é que ela acaba agravando o corpo como um todo. O rim, por ele ser um órgão que limpa o nosso sangue, se ele não está trabalhando bem, as impurezas, as toxinas que o nosso corpo produz, elas ficam acumuladas no corpo", explica.

Segundo o nefrologista, esse problema na região renal pode afetar outras partes do corpo: "E isso aumenta a toxicidade para os tecidos, os órgãos do nosso corpo. Por exemplo, essas toxinas podem afetar o coração, podem afetar o cérebro, enfim, pode afetar o corpo como um todo", finaliza o Dr. Henrique ao analisar o caso do Papa Francisco.

No último boletim médico, foi informado que a insuficiência renal que o líder da igreja católica enfrentava foi resolvida. Segundo o comunicado, as condições clínicas do Papa, que enfrenta uma dupla pneumonia e está internado há mais de dez dias, melhoraram. Ele foi submetido a exames de sangue e hematológicos, e também uma tomografia computadorizada de tórax.

Leia mais em: Médico explica quadro do Papa Francisco e relação com a idade: 'Maior dificuldade'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: