Médico alerta possíveis complicações da doença de Gabi Melim: 'Condição permanente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez também explica como funciona o tratamento da doença da cantora Gabi Melim

Gabi Melim (30) surpreendeu os fãs ao aparecer com um curativo no olho e explicar que recebeu o diagnóstico de paralisia de Bell, condição causada pela ansiedade. Apesar de a cantora estar fazendo o tratamento, caso ele não seja seguido, a doença pode trazer complicações.

"As complicações faciais, que são temporárias, caso não passem pelo tratamento, podem migrar para uma condição permanente, piorando os sintomas e deixando essas sequelas bem difíceis de ter as suas primeiras remissões faciais", explica o psicólogo Alexander Bez, à CARAS Brasil, sobre o diagnóstico de Gabi Melim . "Além de acabar com a autoestima do portador, e, em especial, da mulher."

O médico também diz que a paralisia de Bell acontece especialmente no rosto, e que, em alguns casos, pode ser confundido com um derrame. No entanto, a condição não se estende para outras partes da face e se manifesta por alguns fatores específicos.

"A etiologia dessa manifestação patológica pode ter causas psicológicas como traumas, decepções, frustrações e conflitos. Ela também está associada a condições fisiológicas virais, metabólicas e até mesmo ao golpe de ar, ambiente quente para mudança muito fria."

Bez acrescenta que, apesar de a ansiedade poder provocar a paralisia, é importante considerar as condições já existentes no paciente —que também podem favorecer a fraqueza unilateral dos músculos da face, o que deixa parte do rosto paralisada.

Entenda como funciona o tratamento da doença de Gabi Melim

O médico explica que o tratamento consiste em uma junção de diversas atitudes que o paciente fará. "[Isso acontece porque] fica muito difícil atribuir a origem dessa sintomatologia a uma só causa, o tratamento consiste impreterivelmente na associação das seguintes práticas."

Psicoterapia psicanalítica; Ansiolíticos (essenciais); Fisioterapia facial; Antiviral (importante); Corticoides (fundamentais); Lágrima artificial (lubrificação do olho); Tapa-olho (se necessário).

"A associação desse tratamento é importantíssima, para que os resultados sejam 100% satisfatórios", completa o especialista. A cantora explicou que já está fazendo o tratamento, que envolve medicamentos como anti-inflamatórios e imunossupressores, além de fisioterapia e fonoterapia para auxiliar na recuperação dos movimentos.

