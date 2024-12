Gabi Melim descobre doença por causa da ansiedade. Entenda a condição

A cantora Gabi Melim surpreendeu ao aparecer com um curativo no olho enquanto se recupera de doença: ‘Não mexe’

A cantora Gabi Melim chocou os fãs ao aparecer com um curativo no olho e revelou qual foi o seu diagnóstico. Ela contou que está com paralisia de Bell, que é uma condição causada pela ansiedade.

A estrela está com o lado direito do rosto paralisado, mas ela já iniciou o tratamento para se recuperar logo com sessões de fisioterapia e medicamentos.

“Fui diagnosticada com paralisia de Bell por conta da ansiedade. O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhoso, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui, e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda”, disse ela.

O que é a paralisia de Bell?

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, a paralisia de Bell acontece quando o nervo facial é alvo de uma inflamação, que faz com que ele pare de funcionar parcialmente ou completamente. O nervo fica inchaço e é comprimido contra os ossos da face, o que causa sua incapacidade de receber os impulsos elétricos.

Os principais sintomas envolvendo paralisia da pálpebra, dificuldade para piscar, desvio da boca, diminuição do paladar, salivação excessiva, dor atrás do ouvido. O diagnóstico é feito de forma clínica e não precisa de exames complementares. Hoje em dia, os estudos mostram que a paralisia de Bell acontece por causa de infecções virais que causam a inflamação do nervo facial, que pode ser uma infecção por vírus como herpes simples.

A recuperação demora de 3 semanas a 9 meses, mas a maioria das pessoas se recupera completamente. O início rápido do tratamento ajuda na qualidade da recuperação, mas vale destacar que o tratamento não reverte a paralisa, apenas ajuda na recuperação mais rápida.

Diogo Melim ficou noivo

Há poucos dias, o cantor Diogo Melim anunciou que está noivo da influencer Nanda Carol. "Você mudou minha vida e me mudou pra melhor. Eu amo sua voz e também te amo no silêncio, sem dizer uma palavra", disse ele. Por sua vez, ela comentou: "Mal posso esperar para escrever essa nova história ao seu lado".

