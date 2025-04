Thais Carla vai parar no hospital após fortes dores e revela o diagnóstico

A influencer e dançarina Thais Carla foi parar na emergência de um hospital nesta quarta-feira, 2, e explicou o que aconteceu

A influencer e dançarina Thais Carla foi parar na emergência de um hospital nesta quarta-feira, 2. Ela contou que precisou ser hospitalizada para realizar exames após sentir fortes dores de cabeça e enjoo.

A estrela ficou hospitalizada enquanto fazia os exames e recebia medicamentos. Então, ela disse que foi diagnosticada com uma crise de enxaqueca, que era algo que nunca tinha sentido antes.

Thais já recebeu alta e está em casa. "Desde ontem eu estou falando para vocês que eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Eu não sabia se era enxaqueca ou não, mas era uma coisa que eu nunca senti. Ontem eu passei o dia inteiro pensando que melhorar, e não melhorou. Acordei hoje de manhã e falei: ‘Cara, não dá, não. Vou logo no hospital ver isso’", disse ela.

E completou: "Cheguei no hospital, fiz tomografia, exame de sangue, me deram logo um remédio para dar uma amenizada na dor. Fiz tudo e não deu nada. Ela falou que podia ser uma enxaqueca forte que eu estava tendo uma crise de enxaqueca. Como eu nunca senti, eu fiquei preocupada. Ela me passou remédio para casa, mas antes eu falei para ela que não tinha passado e ela me deu outro remédio. Graças a Deus passou, estou bem”.

Thais Carla

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Thais Carla viveu perrengue em casa

Em 2023, a influenciadora digital Thais Carla passou por um susto daqueles. Isso porque Eva, sua filha caçula de apenas 3 anos, foi atingida por estilhaços de vidro ao fechar a porta da varanda de casa. Nas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, a pequena se agacha para se proteger dos cacos.

Nas redes sociais, Thais mostrou o vídeo do momento do incidente e contou que a filha não se machucou, apenas levou um susto com o que aconteceu.

Em um depoimento ao Encontro com Patrícia Poeta, Thais contou como a situação aconteceu e disse que a filha está bem: "Eu tomei um susto! Eram umas oito horas da noite, eu já tinha dado banho nas meninas. Elas pediram para brincar mais e foram para o pula-pula”, relembrou a influenciadora.

“Daí eu escuto um barulhão lá fora. Não entendi nada e saímos correndo. Achei que o pula-pula tivesse virado e as duas tinham se machucado. Não teve nenhuma ferida grave, não precisei levá-la ao hospital. Ela ficou cheia de caquinho, com pequenos cortes, mas bem sutil. O importante é que a Eva está bem", disse Thais.