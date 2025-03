Médica explica recuperação difícil de Luciana Gimenez após diagnóstico: 'Sintomas intensos'

Luciana Gimenez enfrenta processo de recuperação delicada após cirurgia de emergência

Após passar por uma cirurgia de emergência no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira, 14, Luciana Gimenez (55) está em fase de recuperação delicada. A apresentadora da RedeTV! foi diagnosticada com hérnia de disco cervical e teve que passar pelo procedimento cirúrgico para uma correção.

De repouso absoluto por ordens médicas, a famosa foi orientada a falar pouco para não prejudicar toda a evolução da melhora do seu quadro clínico. Apesar do incômodo com as dores, a comunicadora faz sessões de fisioterapia para ajudar na melhora dos movimentos.

CARAS Brasil conversa com Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, para entender como funciona o tratamento e a recuperação para pacientes com o mesmo diagnóstico de Gimenez.

"No caso de Luciana Gimenez, a intervenção foi emergencial, sugerindo que ela enfrentava sintomas intensos, possivelmente com risco de danos permanentes, o que exigiu uma ação imediata. Situações como dor incapacitante, fraqueza muscular progressiva ou perda de função neurológica – como dificuldade para movimentar braços ou pernas – são sinais de que a cirurgia pode ser a melhor solução", explica.

Segundo o especialista, a hérnia de disco acontece quando o material gelatinoso dentro do disco intervertebral, que funciona como um amortecedor entre as vértebras, se desloca ou rompe, pressionando os nervos ou a medula espinhal. Esse problema pode ser desencadeado por diversos fatores, como o desgaste natural da coluna devido ao envelhecimento, lesões traumáticas (como quedas ou acidentes) ou movimentos repetitivos que sobrecarregam a coluna.

"Os sintomas de uma hérnia de disco dependem da região da coluna afetada. Na hérnia cervical, como a de Luciana, é comum sentir dor no pescoço, ombros, braços e mãos, além de dormência, formigamento ou fraqueza nessas áreas. Já em casos de hérnia lombar, a dor pode se irradiar para as pernas, dificultando a mobilidade. Em situações mais graves, pode haver perda de controle da bexiga ou intestino, um sinal de alerta que exige atendimento médico urgente", afirma.

O tratamento para hérnia de disco varia de acordo com a gravidade. Inicialmente, a abordagem costuma ser conservadora, incluindo fisioterapia, medicamentos para aliviar a dor, injeções de esteroides e repouso, como no caso da apresentadora.

"Em casos como o de Luciana Gimenez, em que provavelmente os sintomas envolviam alterações neurológicas, a cirurgia se torna necessária. O procedimento cirúrgico remove a parte do disco que pressiona os nervos ou a medula, aliviando a compressão e restaurando a função, o que atualmente é feito de forma minimamente invasiva, por vídeo. Após a operação, a recuperação geralmente envolve fisioterapia para fortalecer a musculatura e prevenir novos problemas", finaliza.