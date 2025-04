Sempre juntos! Atualizando as redes sociais, Larissa Manoela compartilhou momentos da rotina fitness ao lado de André Luiz Frambach

Nesta quarta-feira, 2, Larissa Manoela e André Luiz Frambach mostraram sintonia ao treinarem juntos . Em seu perfil nas redes sociais, a atriz compartilhou alguns registros do momento fitness ao lado do marido.

No vídeo, o casal aparece suado, executando os exercícios lado a lado. Já na foto postada em seguida, eles surgem sorridentes, exibindo os músculos definidos. "Segue o plano", escreveram na legenda da publicação. "Oh como eles estão", ressaltou Larissa Manoela.

Veja os registros:

Larissa Manoela e André Luiz Frambach aproveitam dia de treino lado a lado. Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela se emociona ao receber vídeo do casamento

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Na segunda-feira, 31, ela mostrou alguns momentos do vídeo do seu casamento com André Luiz Frambach, que aconteceu em dezembro do ano passado.

"Recebemos o nosso casamento completo e pensa no quanto vibramos e relembrando tudo. A emoção tomou conta de novo, o pensamento é só: Que delícia ter vivido tudo isso e daqui alguns anos mostrar para os nossos filhos a celebração do nosso amor. O quanto os pais se amam e admiram infinitamente um ao outro. Nossa história é a minha favorita e eu escolheria viver tudo isso de novo para ter você ao meu lado", começou ela.

Em seguida, a atriz comentou que o momento do casamento passa muito rápido, mas que eles curtiram cada segundo do momento especial.

"Agora a gente tem um novo filme favorito. O nosso casamento. Absolute cinema. A gente vive um dia, mas dura uma vida. Casar é mágico e relembrar é viver. Está registrado em filme e marcado no nosso coração. Sem falar o quanto a gente curtiu, dançou e se jogou de verdade na pista. Ainda tudo ressoa na pele. Lembro como se fosse ontem. De repente, fui transportada para o dia 17/12/24. Foi um verdadeiro espetáculo. Amamos e aproveitamos cada segundo".

Larissa também mostrou que o casal recebeu as fotos reveladas do casamento. "Mostrei para vocês que a gente recebeu o filme completo do nosso casamento e agora vou mostrar para vocês que a gente recebeu também as fotos do nosso casamento. Que imagens mais lindas. Apaixonada por todas. Eternizados", disse a artista.

