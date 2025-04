Cirurgiã explica prós e contras do laser para varizes feito por Biah Rodrigues

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues faz tratamento a laser para varizes e médica revela riscos e benefícios da técnica adotada por famosas

Poucos meses após dar à luz gêmeos, Biah Rodrigues, influenciadora e esposa do cantor Sorocaba, resolveu priorizar a própria saúde e investiu em um tratamento a laser contra varizes. O procedimento, considerado moderno e minimamente invasivo, foi compartilhado por ela nas redes sociais, onde mostrou bastidores e comemorou os resultados rápidos.

Mas afinal, quais são os verdadeiros benefícios e riscos desse tipo de tratamento? Para esclarecer, a CARAS Brasil conversou com a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, que explicou todos os detalhes do procedimento adotado por Biah.

O que é o tratamento a laser contra varizes feito por Biah?

Segundo a especialista, o método utilizado por Biah envolve a técnica conhecida como ClaCs (Crio Laser and Crio Sclerotherapy), que une laser e escleroterapia para tratar desde vasinhos finos até varizes mais grossas.

"Nesse método de tratamento, onde associamos laser e escleroterapia, conseguimos tratar desde vasinhos mais superficiais até varizes mais grossas que, antigamente, precisariam de uma microcirurgia", afirma a médica.

O procedimento é feito em consultório, sem necessidade de internação ou afastamento das atividades. Isso, segundo a médica, o torna ideal para quem tem uma agenda corrida, como é o caso da influenciadora:

"Além de evitar um procedimento mais invasivo, a técnica não precisa de repouso ou afastamento das atividades, é feita no consultório, o que facilita muito o tratamento, principalmente para quem tem uma agenda muito apertada".

Quantas sessões são necessárias e o tratamento dói?

Biah Rodrigues relatou sentir pouco desconforto durante a aplicação. De acordo com Dra. Aline, esse é o cenário para a maioria das pacientes atualmente:

"Os equipamentos de laser hoje estão mais modernos e o tratamento é bastante tolerável, como uma depilação a laser".

E para aquelas mais sensíveis, há uma alternativa: "Claro que a tolerância de cada paciente é individual, mas para pacientes que são muito sensíveis ou que têm grande quantidade de vasos a serem tratados, podemos associar o uso de óxido nitroso, um gás que causa relaxamento e diminui muito a sensação dolorosa".

Por que o laser se tornou o queridinho das famosas?

O sucesso do tratamento entre celebridades não é à toa. A Dra. Aline explica: "O laser potencializa o efeito da aplicação e, quando combinamos os dois, entregamos um resultado muito superior comparando com as técnicas mais antigas apenas de escleroterapia, entregando resultados mais rápidos e com menor número de sessões, além de tratar varizes mais grossas que não conseguiríamos tratar apenas com escleroterapia".

Ela ainda compara com outros métodos: "Outra técnica que poderia ser utilizada com a mesma eficácia seria a espuma densa, mas com uma incidência maior de manchas. Como após a gestação e no período de amamentação a chance de manchas é aumentada, a técnica com laser acaba sendo melhor e mais segura".

Gravidez e varizes: qual a relação?

A decisão de Biah também está ligada ao impacto da gravidez nas veias. A médica alerta: "Na gestação, temos vários fatores que causam o agravamento das varizes, vasinhos e aumento do risco de trombose. A ação dos hormônios durante a gestação deixa a parede das veias mais frágil, facilitando sua dilatação e o aparecimento de vasos. O aumento do tamanho do útero vai gradativamente comprimindo a veia cava (dentro da barriga), o que dificulta o retorno venoso das pernas, causando inchaço (o famoso pé pãozinho das grávidas) e dilatação e sobrecarga das veias".

O risco continua mesmo após o parto: "Já no pós-parto, após a saída da placenta, temos distúrbios de coagulação que causam aumento do risco de trombose, que se mantém até 45 dias após o parto, sendo essa a fase mais preocupante para esse tipo de complicação".

Pode tratar as varizes logo após o parto?

Apesar da ansiedade por resolver o problema logo, a médica orienta que, assim como a esposa do sertanejo esperou meses para iniciar seu tratamento, quem pretende passar pelo mesmo processo também precisa de calma:

"Em geral, as varizes tendem a piorar muito na gestação, mas, da mesma forma, tendem a melhorar após o parto; por isso, precisamos respeitar os 3 meses após o parto, período em que o útero volta ao seu tamanho original, para reavaliar as pernas e tomar qualquer decisão de tratamento. Muitas das lesões podem involuir sozinhas. Não é incomum até uma safena ficar doente (com refluxo) durante a gestação e voltar ao normal 3-4 meses após o parto".

E completa: "Um exame de Doppler detalhado é imprescindível para guiar qualquer tipo de tratamento".

Varizes são só estéticas?

Definitivamente não. A médica destaca que o problema pode ser mais sério do que parece: "Apesar de muitas vezes enxergarmos apenas vasinhos de incômodo estético, devemos lembrar que varizes são uma doença circulatória que precisa de acompanhamento médico, e a presença dos vasinhos com frequência é apenas a pontinha do iceberg para problemas maiores e mais complexos".

Ela finaliza com um alerta importante: "Tanto o acompanhamento com cirurgião vascular durante a gestação quanto o tratamento precoce, assim que permitido, vão garantir o controle da doença".

