Jakelyne Oliveira revela data de casamento com Mariano: 'Não vejo a hora'

Jakelyne Oliveira usou as suas redes sociais para revelar a data do seu tão esperado casamento com o cantor Mariano. Confira!

Em suas redes sociais, Jakelyne Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 15, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado do noivo, o cantor Mariano.

Na legenda, Jake fez questão de contar a data em que eles subirão ao altar. "No dia 15 de novembro você me pediu em casamento, hoje faz 1 ano e 2 meses desse dia mágico e daqui a exatos três meses, no dia 15 de abril de 2025, estaremos no altar, celebrando o nosso amor e sendo enfim Sr e Sra Mariano. Você será para sempre a minha melhor escolha e eu não vejo a hora de ser oficialmente a sua esposa", escreveu ela.

O casal se conheceu durante o reality show A Fazenda, exibido pela Record em 2020. Mariano pediu a amada em casamento em novembro de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Férias

Mariano e Jakelyne estão curtindo as férias em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e usaram as redes sociais para compartilhar algumas imagens de um passeio de lancha que fizeram ao lado de alguns amigos.

Para o momento de lazer, o cantor, que faz dupla com Munhoz, aparece usando bermuda e camiseta. Depois ele surge de sunga durante um mergulho no mar. Mariano também posou sorridente ao lado da noiva. "Que dia meus amigos", escreveu ele na legenda.

Jakelyne também mostrou fotos do passeio. Além dos cliques com o amado, a modelo ostentou seu corpo sarado ao fazer poses de biquíni e também com suas amigas. "Memórias feitas no sol", disse a artista ao compartilhar as imagens no feed do Instagram.

Vale lembrar que Mariano e Jakelyne estão juntos desde o confinamento no reality show A Fazenda 12, da Record TV. O cantor pediu a modelo em casamento em novembro de 2023, durante uma viagem luxuosa às Maldivas.

Leia também: Mariano e Jakelyne Oliveira esbanjam beleza durante viagem