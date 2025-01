Médica alerta sobre emocional de Gracyanne ao encarar BBB sem dieta dos 40 ovos: 'Impossível'

Gracyanne Barbosa revelou comer 40 ovos por dia. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli avalia dieta da musa fitness

A musa fitness Gracyanne Barbosa (41) está confirmada no BBB 25, da Globo, e entrará na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira, 13. Com isso, as curiosidades sobre a ida dela ao reality show já começaram a circular na internet. A modelo apresenta uma dieta bastante regrada para manter o seu corpo, inclusive revelou que come 40 ovos por dia para atingir os resultados desejados.

Ela não terá essa regalia no reality, principalmente quando estiver na xepa, onde a variedade de comidas é mais restrita. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli avalia a dieta de Gracyanne Barbosa.

"No confinamento do BBB, manter a dieta que ela segue fora da casa será impossível, até porque a comida não será tão disponível e precisará ser compartilhada. No entanto, ela pode priorizar outras fontes de proteína, como carnes magras, frango, peixe e leguminosas, para garantir o mínimo necessário dentro do contexto do confinamento. A estratégia deve ser adaptar o consumo para atender o básico recomendado, já que a rotina dela fora da casa não será replicável ali dentro", explica.

A Dra. Cibele menciona que Gracyanne Barbosa não deve sofrer alterações significativas em seu corpo por não conseguir manter a dieta dos 40 ovos, mas avalia que essa privação pode causar impactos ao emocional da musa fitness.

"A falta de ovos, especificamente, não terá impacto significativo no corpo dela, desde que ela consiga suprir a necessidade proteica com outras fontes. Porém, o impacto pode ser maior no psicológico, por não conseguir seguir a dieta rígida e o treino estruturado que ela faz fora da casa. Essa mudança pode gerar desconforto emocional, especialmente para alguém acostumado a uma rotina tão disciplinada", avalia a Dra. Cibele.

