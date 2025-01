Vidente prevê o futuro de Gracyanne Barbosa no BBB 25: 'Grande pressão'

Gracyanne Barbosa é mais um dos nomes confirmados no BBB 25; procurado pela CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto prevê a trajetória da artista no jogo

A musa fitness Gracyanne Barbosa (41) está no elenco do BBB 25, da Globo, e entrará na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira, 13. Ela é um dos nomes mais comentados nas redes sociais após a confirmação de sua participação no reality, mas será que a ex-esposa do cantor Belo(50) vai longe na competição?

Procurado pela CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto faz uma previsão sobre o futuro de Gracyanne Barbosa no BBB 25: "Ao analisar as cartas, percebo que Gracyanne enfrenta desafios significativos dentro da casa. As cartas indicam um momento de grande pressão emocional".

"A combinação do seu signo com o ascendente sugere uma profundidade de sentimentos e um potencial para surtar sob estresse. Se eu fosse ela, pensaria duas vezes antes de entrar nessa competição, pois as cartas mostram que a convivência em grupo pode ser um verdadeiro campo de batalha emocional", revela.

O QUE DIZ A NUMEROLOGIA?

O vidente também recorreu a numerologia para realizar sua previsão sobre a trajetória de Gracyanne Barbosa no jogo. Segundo Val Couto, os astros revelam que a musa fitness deverá passar por grandes desafios na casa mais vigiada do Brasil.

"Em relação à sua data de nascimento, 20 de setembro de 1983, a somatória dos números traz uma mensagem clara: os desafios serão constantes. Embora Gracyanne tenha uma forte presença, a energia de Virgem pode se tornar um obstáculo, levando a críticas e desentendimentos com os outros participantes", explica.

Val Couto é conhecido por suas previsões sobre o mundo dos famosos. No ano passado, ele previu que Wanessa Camargo (42) poderia deixar o programa global de forma marcante e negativa. Agora, ele usa seu dom para ver o futuro Gracyanne Barbosa no jogo e aponta que ela não deve ir muito longe.

"As cartas indicam que ela não terá uma trajetória longa. Embora tenha carisma e uma base de fãs sólida, a pressão e as interações podem levá-la a situações complicadas, onde sua sensibilidade pode ser explorada. Portanto, suas chances de ganhar são reduzidas, e sua permanência na casa pode ser breve", prevê.

COMO SERÁ O BBB 25?

Esta será a primeira temporada do reality show sem o comando do diretor Boninho (63), que deixou a Globo no final de 2024. Agora, a função dele foi assumida pelo diretor Rodrigo Dourado. A apresentação segue com o apresentador Tadeu Schmidt (50). Os participantes vão entrar na casa em duplas, mas não vão seguir juntos até o final da competição.

Leia mais em:BBB 25: Especialista explica como Gracyanne Barbosa pode substituir ovos na xepa

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: