Médica alerta para cuidados sobre diagnóstico de Ana Carolina: 'Complicações'

DIABATES DO TIPO 1

Ana Carolina recebeu diagnóstico preocupante aos 16 anos de idade

Ana Carolina (50) é uma das milhares de pessoas que convivem com a diabetes do tipo 1 diariamente. Diagnosticada aos 16 anos, ela leva uma vida cheia de cuidados com a alimentação para evitar crises que podem levá-la ao hospital.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli explica que a cantora está certa em redobrar a atenção com o corpo e mente. A doença crônica pode ser responsável por levar o paciente diagnosticado a um estágio preocupante.

"A internação pode ser necessária em situações como descontrole glicêmico grave (hiperglicemia ou cetoacidose diabética), hipoglicemia severa com perda de consciência, infecções graves ou complicações da doença", conta a especialista.

A médica diz que a internação de uma pessoa diabética é recomendada por uma equipe de profissionais que a acompanha após uma avaliação detalhada. "O objetivo da internação é estabilizar o quadro e evitar complicações mais sérias", diz.

Felizmente a voz de Quem de nós dois está em alerta frequente sobre sua saúde. Além da diabetes do tipo 1, ela tem intolerância à lactose, uma condição que impede de digerir a lactose, um açúcar presente no leite, e que provoca uma série de sintomas que podem impactar a qualidade de vida do paciente de forma negativa.

Em entrevistas, Ana já declarou que leva uma marmita livre de derivados ao leite para todo lugar que frequenta. Com uma rotina de shows agitada, a artista precisa seguir as recomendações médicas para evitar crises dos dois diagnósticos.

Spinelli explica que, apesar da atenção que a diabetes exige, é possível ter uma vida normal seguindo um tratamento e monitoramento. "O controle adequado dos níveis de glicose, aliado a uma alimentação saudável e acompanhamento médico regular, é a chave para evitar complicações e manter qualidade de vida", conclui.

LEIA TAMBÉM:Herson Capri encara personagem com questões emocionais em Beleza Fatal: 'Contradições críveis'