Herson Capri encara personagem com questões emocionais em Beleza Fatal: 'Contradições críveis'

Em entrevista à CARAS Brasil, Herson Capri fala sobre personagem de Beleza Fatal e revela se aprova experiência de fazer novela para o streaming

Consagrado ator de novelas, Herson Capri (73) embarca no desafio de estrelar Beleza Fatal, primeira trama voltada para o streaming que estreou nesta segunda-feira, 27, no Max. Ele é Átila, o fundador de uma das principais clínicas do País, cenário para acontecimentos importantes da história, e que tem coisas a esconder.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala da experiência de trabalhar em um formato diferente e adianta a dose de impacto que a novela traz para o público que não gosta de esperar mais de 100 capítulos para ter acesso aos principais acontecimentos do roteiro.

"A primeira coisa que eu posso falar é que o texto é muito bom. Raphael Montes [autor] arrebentou. Ele fez um texto ultra contemporâneo com todas as questões contemporâneas. Seja a homofobia, o racismo, uma série de corrupção, uma série de coisas juntas. E principalmente não tem aquela característica da novela muito comprida em que acontece uma grande coisa e depois fala-se muito na grande coisa. Aqui não, aqui acontece, acontece, acontece, acontece sempre. Então isso é muito bom", afirma.

Beleza Fatal conta com 40 capítulos eletrizantes que serão disponibilizados em blocos semanais na plataforma de streaming global. De acordo com ele, o elenco usou um tempo flexível para produzir todas as cenas.

"Então a qualidade ficou boa, ficou uma qualidade de cinema. O texto segura muito e os personagens são muito bem elaborados com as suas contradições críveis que existem. Então nós tivemos uma direção primorosa. A Maria de Médicis [diretora] comandando e os outros comandando. A novela foi uma coisa que me arrepia de falar, foi gostosa de fazer", conta.

Capri acredita no potencial do novo formato de se consumir novelas no Brasil. Para o ator, a Max acertou em olhar para o público que domina o Brasil quando o assunto é audiovisual. Ele cita a Globo, emissora em que fez vários trabalhos.

"Inclusive a equipe foi sensacional, nós somos dominados por essa transição de Globo para não Globo. Que era uma coisa que até foi chamada de monopólio em alguns momentos, mas tinha uma audiência imensa. E já mudou. Nós somos a mudança. Beleza Fatal é a mudança pro streaming, fazendo novela com muito jeito, com outro formato, mas é novela. Um novelão que o público gosta. Então, nós participamos disso, a equipe também, a direção, o próprio Rafael. Todo mundo está empenhado em trazer e firmar esse novo formato, esse novo jeito de fazer a novela. E eu acho que a gente vai conquistar", conclui.