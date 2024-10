Maya Massafera pode sofrer efeitos colaterais ao passar por nova cirurgia? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica sobre novo procedimento estético da influenciadora Maya Massafera

A influenciadora digital Maya Massafera(44) revelou que passará por mais uma intervenção médica. Desta vez, o objetivo é corrigir a flacidez abdominal após perder quase 30 quilos. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisa o novo procedimento estético realizado pela personalidade da internet e confessa sobre riscos.

Nas redes sociais, Maya Massafera detalhou que optou pela cirurgia após ter pedido muitos quilos e apontou que sente sua barriga um pouco flácida: “Então é assim, gente, o meu umbigo está flácido por causa de eu ter emagrecido esse tanto, então embaixo do seio eu já tenho uma cicatriz, que é a minha cicatriz da prótese, então ele vai cortar aqui embaixo, onde já tem a cicatriz. Vai cortar um triângulo e puxar”, explicou Maya Massafera.

Por isso, a influenciadora digital escolheu realizar uma abdominoplastia reversa. O Dr.Nicola Biancardi, cirurgião plástico explica que um procedimento que remove o excesso de pele da parte superior do abdômen, as incisões são feitas logo abaixo do seio, e a pele é puxada para cima, sendo indicada principalmente para pacientes que possuem flacidez ou excesso de pele nessa região.

"O procedimento trata a flacidez acima do umbigo, corrigindo o que chamamos de “umbigo triste”, que ocorre quando a pele ao redor do umbigo perde tonicidade e se torna flácida, dando um aspecto caído. No procedimento da Maya Massafera, o objetivo é melhorar o contorno da parte superior do abdômen, conferindo um aspecto mais firme, definido e estético", detalha.

O especialista menciona que os resultados da abdominoplastia reversa podem ficar bastante naturais, desde que o procedimento seja realizado por um cirurgião experiente. A técnica permite um ajuste preciso da flacidez acima do umbigo, proporcionando um contorno abdominal harmonioso.

"É possível também corrigir o afastamento dos músculos retos abdominais, conhecido como diástase, quando ela ocorre acima do umbigo. Isso contribui para uma melhora tanto estética quanto funcional, proporcionando uma cintura mais marcada e firme, o que pode ser muito satisfatório para pacientes que buscam um resultado mais completo", avalia.

EXISTEM RISCOS?

Recentemente, Maya Massafera revelou que realizou em torno de 20 cirurgias em 5 meses. O cirurgião plástico revela que o histórico de múltiplas cirurgias pode afetar cicatrização, pele e anatomia, exigindo exames clínicos e laboratoriais para garantir que o corpo esteja apto para um novo procedimento.

"Quando uma paciente como a Maya Massafera, que já passou por diversas cirurgias, decide fazer uma abdominoplastia reversa, é essencial uma avaliação cuidadosa do estado geral de saúde [...] Também é importante respeitar o intervalo entre cirurgias, além de manter expectativas realistas. Para otimizar a recuperação, técnicas como a medicina hiperbárica e a ozonioterapia intralesional podem ser empregadas", finaliza.

