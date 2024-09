Acabou! Maya Massafera desabafa após revelar fim de romance com affair

A influenciadora Maya Massafera decidiu colocar um ponto final no romance após se decepcionar com o rapaz: 'Vontade de chorar'

A influenciadora Maya Massafera está oficialmente solteira. Nos últimos dias, a famosa movimentou as redes sociais ao revelar que estava vivendo um affair com um loiro misterioso. A relação, no entanto, não evoluiu.

Maya contou aos seguidores que decidiu colocar um ponto final no romance após se decepcionar com o rapaz. Sem entregar muitos detalhes, a influenciadora explicou que uma atitude do ex foi crucial para ela decretar o fim.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a famosa aparece desabafando com uma amiga a respeito do ocorrido. "Ele fez um negócio comigo hoje que eu odiei. Pode ter meninas que não se importam, mas não gostei. Eu tinha um jantar com ele hoje e desmarquei", declarou ela.

"Não vou expor o menino porque ele é uma boa pessoa, mas odiei o que ele fez comigo, me dá vontade de chorar", completou Maya Massafera. Em seguida, a influencer garantiu que apesar da união ter dado certo, ela deseja que o rapaz seja muito feliz em sua vida.

"Tinha alguma coisa me falando para eu não ir para frente. Eu quero só o bem dele, ele é uma pessoa legal. Tem mulheres que não se importam, mas eu não gostei do que ele fez. Se eu puder escolher uma menina super bacana para ele namorar, eu vou. Ele é uma pessoa legal, mas não gostei do que ele fez. Odiei mais ainda o que ele fez depois, por isso bloqueei", relatou Maya.

Vale lembrar que a famosa não chegou a revelar publicamente a identidade do ex-affair. Durante o breve envolvimento entre os dois, Maya Massafera mostrou apenas partes estratégicas do corpo.

Maya Massafera fala sobre procedimentos estéticos

Recentemente, a influenciadora Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para falar sobre cirurgias plásticas e uso de hormônios. Em um vídeo publicado, ela confessou que fez cerca de 20 cirurgias em cinco meses e desabafou sobre a transição de gênero.

"Eu tomo todos os dias de manhã e à noite. De manhã tomo o bloqueador dos (hormônios) masculinos, à tarde tomo alguns femininos e à noite são vários femininos novamente, uns 10 comprimidos", relatou a modelo, na ocasião.

Sobre as cirurgias plásticas que já realizou, ela comentou: "Vocês perguntam muito sobre minhas cirurgias plásticas. No início eu não fiz, fiquei os 3 primeiros meses só tomando hormônio. E depois eu fiz umas 20 cirurgias em 5 meses", revelou; confira mais detalhes!