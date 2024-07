Qual é o peso de Maya Massafera? Ela abre o jogo

Magérrima, Maya Massafera choca ao revelar qual é o seu peso atual após a transição de gênero que a fez emagrecer bastante

A influenciadora digital Maya Massafera abriu o jogo sobre o seu peso após emagrecer bastante durante a transição de gênero. Ela contou que está com cerca de 47 kg e que emagreceu cerca de 30 kg em seu processo de mudança corporal .

A revelação aconteceu nos stories do Instagram quando ela foi questionada por um internauta. "Eu estou pensando 50 kg e tenho 1,71 m [de altura]. Na verdade, é 47 kg, eu falo 50 para arredondar”, contou.

Então, Maya contou sobre o motivo para ter emagrecido. "Eu nunca quis emagrecer esse tanto para ficar tão magra. Eu queria perder os músculos. Então, a dieta que eu fiz, severa, foi para perder músculo. Ou emagrecia muito para perder, ou ia demorar muito para perder com o tempo. Por isso que eu fiquei tão magra. Eu fiz dieta para perder os músculos. Hoje eu gosto do meu corpo. Cada um tem que gostar do seu corpo. Eu gosto de ser magra, não quero emagrecer mais”, afirmou.

Por fim, Massafera relembrou que foi muito difícil passar pelo processo de emagrecimento. "Passei fome, não vou mentir. Foi muito difícil nos primeiros meses. Tinha dia que eu não saia da cama. Eu acho que juntou a dieta com os hormônios. Eu ficava fraca, eu acho que fiquei uns três meses, eu levantava e já voltava para deitar”, relembrou.

Maya Massafera e seu orgulho

A influenciadora digital Maya Massafera, que passou pela transição de gênero há poucos meses, surpreendeu ao escrever um discurso nas redes sociais para falar sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é celebrado nesta sexta-feira, 28. Ela fez questão de relembrar o seu processo para se reconhecer como mulher trans e como é se sentir orgulhosa de sua vida.

"Demorei muito para entender que sou uma mulher trans. Por diversos motivos. Com muita terapia vou entendendo melhor muita coisa e hoje quero falar sobre 1 dos motivos. Na minha cabeça, eu sempre fui mulher. Sempre me identifiquei como mulher e em todos meus pensamentos eu fui mulher. Nas minhas grandes amizades, tb sempre fui “tratada” no feminino. Mas não me identificava, não conseguia entender que era uma mulher trans. E 1 dos motivos( deixando claro que nunca foi apenas isso), era porque a sociedade nos colocava sempre em lugar de marginalização", disse ela.

E aproveitou para desmistificar um termo. "A palavra TRAVESTI por exemplo, a maioria das pessoas não entendem o verdadeiro significado. Vamos la: você sabia que travesti e mulher trans, tem o mesmo significado? Esquece cirurgia plástica, esquece profissão, classe social… esquece tudo e entenda: toda mulher trans é travesti. E toda travesti é mulher trans. Não confunda travesti com “traveco”. Essa palavra nunca deve ser usada, é de uma transfobia gigantesca. Porem travesti, sou eu, Lea T, Roberta Close, Erika Hilton, Ariadna, todas nos que somos mulheres trans, somos travesti. Então vamos começar a mudar a forma de ver essa palavra e normalizar o que é normal", afirmou.

Por fim, ela disse: "Quero agradecer e deixar claro, que hoje posso ser eu mesma, porque vieram muitas antes e lutaram muito para que hoje eu e tantas outras meninas, possamos estar ocupando nossos lugares, que seria impossível antigamente. A prostituição, infelizmente, ainda é a única esperança de muitas meninas. Mas juntas, com muita luta, vamos mudar isso. Que num futuro proximo, a prostituição seja para quem escolher e que não seja a única opção. Amo ser travesti, amo ser mulher trans, amo ser mulher!!! Feliz dia do orgulho manas".