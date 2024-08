Neste domingo, 04, a influenciadora Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para falar sobre cirurgias plásticas e uso de hormônios

Neste domingo, 04, a influenciadora Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para falar sobre cirurgias plásticas e uso de hormônios. Em um vídeo publicado no Instagram, ela confessou que fez cerca de 20 cirurgias em cinco meses e desabafou sobre a transição de gênero.

“Eu tomo todos os dias de manhã e à noite. De manhã tomo o bloqueador dos (hormônios) masculinos, a tarde tomo alguns femininos e a noite são vários femininos novamente, uns 10 comprimidos”, relatou a modelo.

Sobre as cirurgias plásticas que já realizou, ela comentou: “Vocês perguntam muito sobre minhas cirurgias plásticas. No início eu não fiz, fiquei os 3 primeiros meses só tomando hormônio. E depois eu fiz umas 20 cirurgias em 5 meses”, revelou.

“Não é fácil se transicionar no Brasil, e outra: eu me transicionei com 42 anos de idade. Eu sou de uma outra geração e tinha medo de como ia ficar. Reconheço que tenho o privilégio de ter condições para fazer esse tanto de plástica, mas não tenho o privilegio da juventude. E eu quero mostrar como é transicionar aos 40 anos. Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40, e a minha literalmente começou”, desabafou Maya.

A influenciadora tem compartilhado momentos de sua viagem por Salvador em um vlog e as revelações oforam feitas no episódio 3. No vídeo, ela também mostrou a ansiedade de ir à praia pela primeira vez. Veja:

