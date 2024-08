Márcia Fu se pronuncia após ter crise de dor: ‘Não aguentava nem levantar’

Márcia Fu revela como está se sentindo após fazer procedimento médico em decorrência de crise de hérnia de disco

Em participação no programa Tá na Hora, do SBT, a ex-atleta Márcia Fu falou sobre o seu quadro de saúde. Nesta semana, ela assustou os fãs ao ir às pressas ao hospital ao sentir dores em decorrência da hérnia de disco. Na quinta-feira, 1º, ela fez um procedimento médico para aliviar a dor e está de repouso em casa.

No programa de TV, Fu comentou que está se recuperando bem. "Fiquei dodói, segunda-feira eu tive uma crise muito forte. Eu estava com muita dor. Eu fiz uma rizotomia sacroilíaca, entre o quadril e a perna. Eu já estava há muito tempo com dor. Eu não aguentava nem levantar. Eu fiz o procedimento ontem, me trataram super bem. E graças a deus a dor está melhor. Eu estou inchada, mas estou bem”, disse ela.

Por enquanto, ela não tem uma previsão de voltar ao hospital. "Inicialmente eu tenho outra consulta na segunda-feira, e ele já passou algumas sessões de fisioterapia. já já estou pronta. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de trabalhar, se deus quiser logo estarei de volta nas reportagens”, contou.

No início da semana, a assessoria de imprensa dela enviou um comunicado sobre a ida ao hospital. "A Assessoria de Imprensa de Márcia Fu informa que, na manhã desta segunda-feira (29), a apresentadora sofreu uma complicação na coluna devido a três hérnias de disco, um problema que surgiu recentemente. Por conta da intensidade da dor, ela foi encaminhada ao hospital onde recebeu cuidados médicos especializados. Atualmente, ela se encontra estável e será submetida a um procedimento para tratar a crise e melhorar seu quadro clínico. A equipe médica está monitorando sua condição e providenciando o tratamento adequado para sua recuperação. Agradecemos imensamente as mensagens de apoio e carinho recebidas. Em breve, forneceremos mais informações sobre seu estado de saúde", informaram.

Atualmente, a ex-atleta é repórter do programa Tá na Hora, do SBT.