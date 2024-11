Nadja Haddad comove ao falar sobre a perda do filho: 'Entreguei um para Deus'

Durante o Teleton, do SBT, a apresentadora Nadja Haddad comoveu a falar sobre a morte de um dos seus filhos com Danilo Joan

Neste sábado, 9, Nadja Haddad voltou à TV para participar do Teleton, do SBT, e durante o programa, ela falou sobre um momento difícil que passou. A apresentadora deu à luz dois meninos e Antonio acabou morrendo. Já José ficou meses internado na UTI e recebeu alta recentemente.

"Depois de tantos meses, tanto tempo longe… Muito obrigada! Como eu amo vocês, como é bom estar de volta nesta casa, que é a minha casa, depois de ter enfrentado tantos desafios por uma causa tão maior", começou a famosa, casada com Danilo Joan.

"A maioria de vocês deve saber que eu, meu marido e o nosso filho, José, passamos por um período de provações. Ele passou mais tempo internado do que passou no meu ventre. Ele lutou como um verdadeiro guerreiro. A cada dia nós ficamos mais fortes, foi uma luta que me tirou muito tempo, mas que não me deu nem tempo de sofrer. Eu fiquei entre o luto e a esperança", desabafou.

"Eu entreguei um filho para Deus, e o outro que ficou aqui lutando e venceu... Agora, como mãe, eu sei que a maior dor do mundo é aquela que os nossos filhos sentem. O José está agora em casa, vendo a mamãe pela primeira vez na TV", acrescentou a apresentadora.

Nadja completou agradecendo o apoio que recebeu durante esse período difícil. "Eu fui muito abençoada por ter tantas pessoas ao meu lado, fazendo com que meus dias de dificuldade fossem menos difíceis", finalizou.

Nadja Haddad posta foto do filho e fãs reagem

Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, encantaram os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 4, ao compartilhar um clique inédito do filho, José, de seis meses. O menino nasceu com prematuridade extrema e estava internado na UTI neonatal.

Após receber alta hospitalar, o casal compartilhou no feed do Instagram uma foto de José e desejaram uma boa semana aos fãs. "Boa tarde, meu povoo! Uma semana abençoada para todos nós!", escreveram na legenda. Nos comentários, os seguidores elogiaram o bebê e apontaram a semelhança entre ele e o papai. Confira a foto!

