Ex-BBB Amanda Gontijo se casa com Danilo Monteiro na Bahia: ‘Por isso que a data foi escolhida’

Ex-BBB Amanda Gontijo conta em entrevista exclusiva à CARAS Brasil detalhes do casamento e lua do mel

Amanda Gontijo (33) disse ‘SIM’ ao cirurgião plástico Danilo Monteiro em casamento religioso, neste sábado, 9, em Trancoso, na Bahia. A cerimônia na praia contou com familiares e amigos selecionados para o momento especial e marcante na vida do casal.

Enquanto se produzia para o grande dia, a noiva conversou com exclusividade com a CARAS Brasil e destacou a emoção de celebrar a união com o noivo. Eles se casaram no civil em agosto, em São Paulo, em cerimônia para familiares e padrinhos.

"Tô com ansiedade a mil, no dia do casamento tudo acontece né, mas a gente tá se preparando já tem um bom tempo, tá tudo muito bonito, eu vi um pouco né, não vi tudo, mas tô ansiosa pra receber essa benção, que pra mim o casamento a parte mais importante é justamente isso, ser abençoada. Eu sempre disse ao Danilo que a coisa mais importante é justamente casamento no religioso", diz.

A data do casamento religioso não é um simples acaso. Há cinco anos, Amanda e Danilo se conheceram e deram o primeiro beijo. "Hoje inclusive fazem cinco anos que a gente começou nosso relacionamento, que a gente teve o primeiro beijo, por isso que a data foi escolhida hoje, dia 9 do 11 de 2024. Há cinco anos atrás a gente estava se conhecendo e iniciando um relacionamento, a gente se conheceu no hospital, ele cuidando de mim, a lua de mel, o pedido de casamento foi feito há dois anos atrás na Tailândia", revela.

A lua de mel do casal vai ser dividida em duas etapas. A primeira vai começar já neste final de semana, em Caraíva. Amanda escolheu o destino pela proximidade e por ser um sonho antigo do marido. As belezas naturais da comunidade turística da Bahia serão cenário para o amor dos recém-casados. Em janeiro o casal vai desembarcar na Geórgia, nos Estados Unidos.

"A gente, como é dezembro, a gente não vai ter um tempo de comemorar a lua de mel, a gente saindo do casamento, a gente vai ficar três dias em Caraíva, que é um lugar que o Danilo quer conhecer, mas a lua de mel mesmo a gente vai passar na Geórgia, que a gente quer esquiar, quer conhecer e a gente vai aproveitar e passar o aniversário de um amigo lá, então assim vai ser uma oportunidade de conhecer outro país", conta a ex-BBB.

