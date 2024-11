Com chá revelação intimista, Aretha Oliveira descobre sexo do primeiro filho

A atriz Aretha Oliveira mostrou como ela e o marido descobriram o sexo do primeiro bebê que estão esperando; veja o vídeo!

Aretha Oliveira, que ficou conhecido após participar da novela Chiquititas, do SBT, revelou o sexo do primeiro bebê que está esperando com seu marido, Sebastian Goldberg.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo do momento em que ela e o marido descobriram se seriam pais de um menino ou uma menina. A descoberta do sexo aconteceu após o casal tirar um pedaço de um bolo com uma taça.

Antes, Aretha chegou a brincar com seu cachorro. Ela disse que se ele desse a patinha direita era menino, e a esquerda era menina. O pet deu a esquerda. Os papais também chutaram e escolheram menino.

Os dois colocaram a taça no bolo e quando puxaram, descobriram que estão à espera de uma menina. "Nosso momento "chá revelação" super intimista!!! E agora sim, compartilhando com todos vocês: Nosso baby, nossa misturinha de Brasil e Argentina é: uma menina, una niña!!!!! Que Deus abençoe muito nossa pequena e nossa jornada nessa missão, a mais importante das nossas vidas!!!", escreveu a atriz na legenda.

Aretha revelou a gravidez no final de outubro. "Nosso maior presente chegou… Faremos 10 anos de casados em janeiro, e eu havia pensado em fazer uma renovação de votos, pois bem, Deus se encarregou e enviou nosso maior presente: Nos preparou, nos renovou e nos multiplicou [...]", disse ela em um trecho.

Confira:

Aretha Oliveira se apega à fé durante gestação

Aretha Oliveira, ex-chiquititas, está grávida! Ela marcou uma geração de crianças ao interpretar a Pata na primeira versão de Chiquititas, do SBT, e anunciou recentemente que vai aumentar a sua família. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre o coração ao falar sobre sua gestação e reforça importância da fé durante esse momento: "Deus me preparou".

Casada há quase 10 anos com o argentino Sebastián Goldberg, Aretha contou que eles vão ter o primeiro filho juntos. A apresentadora confessa que a notícia da gravidez pegou o casal de surpresa, por mais que eles já planejavam aumentar a família, não esperavam que isso fosse acontecer nesse momento da vida. "Foi um susto, porque a maternidade era algo que a gente conversava como uma possibilidade ou não, estávamos muito tranquilos em relação a isso", contou. Veja a entrevista completa!

