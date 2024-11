Preta Gil recebe surpresa carinhosa em hospital após nova cirurgia

Em recuperação após cirurgia, a cantora Preta Gil foi surpreendida por sua equipe de enfermeiras com um presente simbólico: 'Amei'

A cantora Preta Gil já está se recuperando após realizar uma nova cirurgia. Na sexta-feira, 8, a artista, que está em tratamento contra o câncer, usou as redes sociais para contar ao público que precisou passar pela intervenção para retirada de um cálculo renal.

De volta ao quarto do hospital, Preta recebeu uma bela surpresa da equipe médica responsável por seus cuidados. Por meio de seus stories no Instagram, a filha de Gilberto Gil compartilhou um vídeo onde as enfermeiras aparecem entrando no local com um buquê de flores feito de bexigas e um balão desejando ótima recuperação à famosa.

"Carinho das enfermeiras e técnicas de oncologia! Obrigada meninas, amei minhas flores", escreveu a cantora na legenda da publicação. Ela ainda explicou que não há permissão para entrar com flores de verdade no quarto e, por isso, o buquê foi improvisado.

Vale lembrar que, devido a nova cirurgia, Preta precisou interromper a quimioterapia contra os tumores nos linfonodos, peritônio e no ureter. A artista explicou aos seguidores que a intervenção foi realizada após ela relatar dores fortes na pelve e no rim.

"Cheguei aqui [no hospital] e minha clínica geral e minha oncologista me viram e decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver de onde vinha a dor. E deu que meu duplo J estava com uma obstrução. A gente teve que trocar o duplo J. Eu operei às 5h da manhã e estou bem, estou me sentindo bem, estou sem dor", disse ela ao revelar a cirurgia.

"A gente teve que interromper a quimioterapia porque não daria para continuar, mas o que não vai fazer diferença no tratamento. Eu fico aqui até segunda, depois eu tenho alta e volto para cá no dia 20 para fazer os exames de novo dos tumores para a gente traçar os novos planos, o que vai ser feito, radio, mais quimio, cirurgia… Isso tudo a gente vai saber depois do dia 20", completou Preta Gil.

Preta Gil retomou tratamento contra o câncer em agosto

Em agosto deste ano, Preta Gil compartilhou com seus fãs que retomou o tratamento oncológico. Em janeiro de 2023, a cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino.

O câncer estava em remissão. Mas após ser hospitalizada para realizar exames de rotina, os médicos optaram por voltar com o tratamento. Dias depois, ela revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo.

"O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto", afirmou.