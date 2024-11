Filha de Neymar e Bruna Biancardi encanta com segundo look em aniversário

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o segundo look que Mavie, sua filha com Neymar, usou em seu aniversário

Neste sábado, 9, aconteceu a festa de aniversário de 1 aninho de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi. O evento aconteceu na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e teve como tema 'Atelier da Mavie'.

A aniversariante chegou na festa usando um lindo vestido lilás, de seda fininha. Depois, já na hora do 'parabéns pra você', a pequena surgiu usando um vestido da mesma cor, só que dessa vez, cheio de laços coloridos.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, Bruna falou sobre os looks da filha para a festa. "A Mavie é uma criança que não gosta muito de colocar roupa, ela gosta de roupas confortáveis. Se eu coloco com uma gola muito presa, muito 'frufru', ela não fica confortável, não dá um sorrisinho. Então, conforto em primeiro lugar. Desenvolvemos, pro lookinho de chegada da Mavie, um look em seda muito confortável, lilás, que faz parte da paleta de cores da festa", detalhou.

Vale lembrar que Mavie completou 1 aninho no dia 6 de outubro, mas os papais, que moram na Arábia Saudita, decidiram realizar uma festa no Brasil com a presença dos familiares e amigos. O evento, organizado por Andrea Guimarães, produtora de festas e queridinha dos famosos, foi decorada com muitas bexigas coloridas, e contou com brinquedos para as crianças se divertirem e também com oficinas para que todos os convidados. "Eu queria um tema e uma festa que todo mundo participasse, inclusive os adultos", explicou Biancardi nas redes sociais. Veja a decoração!

Mavie em sua festa de aniversário - Foto: Instagram

Show na festa de Mavie

A festa de Aniversário de Mavie ainda contou com um show da cantora Mari Fernandez. A artista animou os convidados com seus grandes sucessos e interagiu com a aniversariante. Nos Stories do Instagram, Bruna Biancardi surgiu agarradinha com Neymar, enquanto curtia os hits da famosa.

