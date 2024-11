James Van Der Beek fala sobre descoberta do câncer: 'Entrei em choque'

O ator James Van Der Beek, diagnosticado com câncer colorretal aos 47 anos, destacou seu otimismo na luta contra a doença

O ator James Van Der Beek falou abertamente sobre o diagnóstico de câncer colorretal. O astro de 'Dawson's Creek', de 47 anos, revelou publicamente a luta contra a doença, que está atualmente no estágio 3, durante uma entrevista à 'Revista People' no domingo, 3.

Agora, em nova conversa com o veículo, James contou que nunca havia suspeitado do diagnóstico e confessou ter ficado bastante assustado ao receber a notícia sobre sua saúde, uma vez que não possui histórico na família e segue uma rotina saudável.

"Eu sempre associei o câncer a idade e a estilos de vida sedentários e pouco saudáveis. Mas eu estava numa forma cardiovascular incrível. Eu tentava comer saudável, ou até onde eu sabia na época", relatou ele. De acordo com o ator, um alerta se acendeu ainda em 2023, quando notou mudanças em sua saúde intestinal.

"Achei que talvez precisasse parar de tomar café, ou talvez não colocar creme no café", explicou James Van Der Beek, que descobriu o câncer logo após realizar uma colonoscopia. "O gastroenterologista disse, em sua maneira mais agradável, que era câncer. Acho que entrei em choque", recordou.

Ao longo do bate-papo, o famoso contou que deu início aos tratamentos, que incluem cirurgia e quimioterapia, assim que soube do diagnóstico. "O mais complicado é que há muitas incógnitas com o câncer. Você pensa: 'Como eu conserto isso? Está me curando? Está me machucando? Está funcionando? Isso vai voltar?' Como alguém que gosta de respostas, não saber é uma das coisas mais difíceis", refletiu ele sobre a fase atual de sua vida.

Bastante otimista com sua cura, o artista, que tem recebido todo apoio da família, afirmou que se sente bem. "Estou muito cautelosamente otimista, num lugar de cura. Meus níveis de energia estão ótimos. Quando eu estiver completamente fora de perigo pelo que parece ser um tempo responsável, aviso. Tenho muito pelo que viver", concluiu James Van Der Beek.

