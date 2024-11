Ana Paula Siebert impressiona ao mostrar novo visual com cabelo curto

Mudanças! Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert deixou os fios longos para trás e aderiu a um novo visual; confira a transformação

A influenciadora digital e empresária Ana Paula Siebert está com um novo visual! Na manhã deste sábado, 9, a esposa de Roberto Justus surpreendeu o público ao revelar em suas redes sociais que decidiu desapegar dos fios longos e realizar uma mudança radical nas madeixas.

Em seu Instagram oficial, Ana Paula compartilhou um vídeo mostrando a transformação e impressionou ao exibir os fios curtos. Esbanjando beleza, a loira não escondeu o quanto adorou o resultado de sua escolha.

Ela, que possuía cabelos longos, explicou que sempre desejou cortar as madeixas, mas tinha medo de não gostar. "Antes da Vicky nascer eu já sonhava em cortar meu cabelo [curto], mas eu confesso que eu acho que iria me sentir insegura e não teria coragem de passar a tesoura nesse cabelão. Mas eu tive, e estou amando", declarou a famosa.

Encantados com a transformação de Ana Paula Siebert, diversos internautas deixaram comentários carinhosos elogiando seu novo visual. "Agora vamos acordar todos os dias com tamanha beleza! Que linda!!! Ela é sofisticada demais gente!", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa! Ficou divina", disse outra.

Quem também deixou um recado especial foi o empresário Roberto Justus: "Linda demais com qualquer cabelo!", encantou-se o marido de Ana Paula. Vale lembrar que, atualmente, ela está em AlUla, conhecida como 'a pérola da Arábia Saudita'.

Confira o novo visual de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert exibe novo visual - Reprodução / Instagram

