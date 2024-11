Zezé Di Camargo faz novo investimento na carreira: ‘Sou apaixonado’

Zezé Di Camargo fez um novo investimento na carreira na tarde deste sábado, 9. Saiba qual é a novidade do artista

Intérprete de sucessos como É o amor e Pra não pensar em você, Zezé Di Camargo está buscando expandir seus horizontes profissionais. O cantor vai intensificar o seu lado empresário em 2025 ao investir em um projeto imobiliário milionário em Jericoacoara, famosa vila turística localizada no Ceará.

A CARAS Brasil apurou com exclusividade que o sertanejo se reuniu com o empresário João Carlos Gondim, conhecido como Tubarão, em um restaurante em Alphaville, Barueri (SP), neste sábado, 9, para assinatura de contrato.

“Sou apaixonado por Jericoacoara uma das praias mais lindas que ja visitei no Brasil e mundo inteiro e, no próximo mês, estaremos voltando lá juntos", conta Camargo, animado com a nova etapa da sua carreira.

O acordo prevê sociedade no projeto Gran Vellas, um hotel de luxo, hotel boutique à beira da Lagoa do Paraíso, bangalôs e apartamentos. O valor geral de lucro vai girar em torno de R$ 500 milhões, o que promete consolidar a nova empreitada do cantor.

Nesta sexta-feira, 8, Zezé esteve no palco do Teleton, maratona beneficente para arrecadar fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) que está sendo realizada pelo SBT. Ele cantou músicas da carreira e falou com o público sobre a importância da campanha. Na ocasião, ainda fez uma doação de R$ 50 mil.

A reunião de negócios que ocorreu nesta tarde e contou com participação de Igor Camargo (41), fruto do casamento do artista com a socialite Zilu Camargo (66). Ricardo Soares e o empresário Jefferson de Oliveira também participaram da conversa.

Além de empresário, Zezé Di Camargo vai continuar fazendo shows pelo Brasil. Agora sem o irmão, o cantor pretende apresentar um repertório musical eclético e recheado de grandes sucessos da dupla com o irmão Luciano (51), agora em carreira gospel.

Antes de investir em um novo projeto na carreira, Zezé colocou como condição fazer show privado em Jericoacoara. O cantor também deve marcar presença em jantares exclusivos que serão realizados antes do início das visitas a Jericoacoara e a inauguração.

