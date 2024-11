Biah Rodrigues e Sorocaba comemoram o mesversário dos filhos com festa intimista

Nas redes sociais, Biah Rodrigues mostrou a comemoração dos quatro meses de vidas de Angelina e Zion, seus filhos com o cantor Sorocaba

Neste sábado, 9, Biah Rodrigues e o cantor sertanejo Sorocaba comemoraram mais um mês de vida dos filhos gêmeos, Angelina e Zion, com uma festa intimista.

No feed do Instagram, a influenciadora mostrou a família reunida para comemorar os quatro meses dos bebês. Além de postar uma foto dos pequenos com looks combinando, Biah também exibiu um clique com os filhos mais velhos, Theo, de quatro anos, e Fernanda, de dois.

A mulher de Sorocaba ainda compartilhou uma imagem do bolo dos gêmeos, que na primeira parte era como um tronco de uma árvore. No topo havia passarinhos e suas casinhas. Ao mostrar as imagens, a mamãe se derreteu. "4 meses de pura saúde. Deus é bom", escreveu Biah na legenda.

O clique recebeu vários elogios. "Família linda, que Deus continue abençoando muito vocês", disse uma seguidora. "Eles são a cara da mamãe", escreveu outra. "Deus abençoe e guarde essa família linda, que é projeto do Senhor", falou uma fã. "Parabéns em dose dupla, mini divos", comentou mais uma.

Biah Rodrigues dá conselho amoroso polêmico para seguidora

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A esposa de Sorocaba resolveu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram.

Uma seguidora expôs uma situação triste e pediu um conselho. "Sou evangélica, mas desisti de orar pelo meu marido. Ele me maltrata com palavras feias", escreveu a internauta. Biah aconselhou a seguidora a manter o casamento. "Amiga se você é casada, não desista, entenda algo, cada um dá o que tem, independente do que está recebendo do outro…", disse ela em um trecho do conselho. Veja o que a influencer disse na íntegra!

