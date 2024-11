Maíra Cardi dá mais detalhes sobre processo para tentar engravidar

Maíra Cardi contou nesta sexta-feira, 15, que o médico passou algumas recomendações para tentar engravidar com mais facilidade

Maíra Cardi está em um processo para tentar engravidar e tem compartilhado em suas redes sociais com seus seguidores o passo a passo de tudo o que tem feito. Ela postou um vídeo nesta sexta-feira, 15, e informou que fez dois testes de fertilidade durante a madrugada e os dois deram negativo.

“Não deu, depois fim outro e nada. Nós estávamos há muitos dias sem porque — pelas minhas contas — precisava ter acontecido dois dias atrás”, disse ela que tem calculado data por data.

A influenciadora e coach de emagrecimento explicou que tem usado um aplicativo para contabilizar seu período fértil e que tem agendado o dia certo para fazer sexo com o marido, Thiago Nigro. “Mesmo quando a gente não estava tentando engravidar, eu fazia uns testes [de fertilidade] para saber se eu estava ovulando, se ele estava correto ou não”, comentou.

“Toda vez que estou ovulando, a gente está em um voo de 12 horas e perco esse dia. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo as coisas certinhas”, comentou. Maíra Cardi também tem consultado um médico para auxiliar neste processo e afirmou que tem seguido todas recomendações dele.

“O meu médico me falou que, depois de ter relação, não pode levantar da cama… para engravidar é melhor e, de preferência, ficar com o bumbum para cima para favorecer o que tem de ir para o fundo do útero. Ele também falou que não é ideal fazer xixi e nem malhar”, detalhou.

Maíra Cardi revelou decisão tomada em conjunto com o marido

De acordo com a famosa, caso ela e Thiago Nigro não consigam engravidar naturalmente no período de um mês, ela fará Fertilização In Vitro. "Falei com o deuso [Thiago], vocês sabem que ele é reservado com essa coisa de intimida, ele não gosta que fique falando da vida dele, expondo", iniciou.

"Mas, eu queria muito dividir esse processo de gravidez com vocês. Eu sei que vai ser diferente de tudo, eu tenho 41 anos e não posso esperar [para engravidar] porque não é inteligente da nossa parte. Então, o correto seria eu já fazer o processo de FIV [Fertilização In Vitro]. Só que ele quer tentar pelo menos um mês naturalmente", continuou Maíra Cardi.