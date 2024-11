Maíra Cardi comenta processo de primeira gravidez com Thiago Nigro: 'Tentar'

A coach Maíra Cardi revelou decisão tomada em conjunto com o marido, Thiago Nigro, caso não consigam engravidar em um mês

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi revelou há algum tempo que tomou uma decisão bastante importante envolvendo sua vida pessoal: se tornar mãe pela terceira vez. Casada com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, ela contou que o casal iniciará o processo para tentar uma gravidez de forma natural.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Maíra explicou que deseja compartilhar com os seguidores detalhes da nova fase, destacando que será bastante diferente das duas primeiras gestações. Ela já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 5, frutos de antigos relacionamentos.

De acordo com a famosa, caso ela e Thiago Nigro não consigam engravidar naturalmente no período de um mês, ela fará Fertilização In Vitro. "Falei com o deuso [Thiago], vocês sabem que ele é reservado com essa coisa de intimida, ele não gosta que fique falando da vida dele, expondo", iniciou.

"Mas, eu queria muito dividir esse processo de gravidez com vocês. Eu sei que vai ser diferente de tudo, eu tenho 41 anos e não posso esperar [para engravidar] porque não é inteligente da nossa parte. Então, o correto seria eu já fazer o processo de FIV [Fertilização In Vitro]. Só que ele quer tentar pelo menos um mês naturalmente", continuou Maíra Cardi.

Em seguida, a coach informou que nos próximos dias deve realizar a cirurgia estética para remover uma substância que colocou no rosto há alguns anos. Anteriormente, Maíra explicou que só poderia engravidar novamente caso revertesse o procedimento.

"Se eu engravidar esse mês, conto para vocês desde o começo, quero que vocês participem mesmo do processo. Decidi que quero contar também meus perrengues, não só as vitórias. Decidimos que esse mês vamos tentar", finalizou a esposa de Thiago Nigro.

