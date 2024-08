Mãe de Virginia sofre fratura na costela após acidente no SBT

Após protagonizar tombo em gravação no SBT, mãe de Virginia descobre fratura na costela somente depois de 15 dias do episódio; entenda

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, sofreu um tombo durante uma gravação do programa da filha no SBT. Participando do Sabadou e até recebendo salário por isso, a sogra de Zé Felipe caiu no cenário há cerca de 15 dias e na ocasião foi parar no ambulatório.

Ao receber atendimento na emissora de Silvio Santos, Margareth foi aconselhada a procurar um médico para fazer exames, para garantir que não tivessse acontecido nada além dos arranhões e da perda da unha do pé. Contudo, somente nesta terça-feira, 06, a mãe da apresentadora descobriu que fraturou uma de suas costelas após sentir dores.

"Foi lá no ambulatório no SBT, aí o pessoal falou assim: 'vai no médico', foi?", começou relembrando Virginia o episódio do tombo que a mãe levou. Em seguida, elas falaram que já completou mais de 15 dias da queda e Margareth continuou sentindo desconforto. "Fratura na costela número três", contou o que descobriu ao procurar um médico.

Ainda nesta terça-feira, 06, a influenciadora ficou em choque ao ver o que a mãe estava fazendo com a decoração da mansão. Margareth Serrão e Zé Felipe "irritaram" Virginia ao começarem a tirar os móveis do local origanal, colocando em outros sem combinar.

Ganhando salário no SBT, mãe de Virginia vive drama financeiro

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mora com a influenciadora e o marido dela, o cantor Zé Felipe, em uma mansão em Goiânia. Muito próxima da herdeira, ela ainda está trabalhando com ela no SBT e a famosa revelou que a senhora está ganhando até um salário, mas mesmo assim está enfrentando um drama financeiro.

Recentemente, a nora do cantor Leonardo gravou uma conversa com a mãe durante o café da manhã e deixou escapar que ela não paga nenhuma conta em casa. Virginia Fonseca brincou que está com dó dela, alegando que ganha pouco e que tem que gastar muito dando seus presentes. Veja o que aconteceu aqui.