Virginia Fonseca leva susto após a mãe cair: 'Arrancou a unha do pé'

Após uma gravação no SBT, Virginia Fonseca se espantou ao saber que a mãe sofreu uma queda na emissora e precisou de atendimento médico

Virginia Fonseca relatou o susto que tomou ao descobrir que sua mãe, Margareth Serrão, teve um pequeno acidente nos estúdios do SBT, nesta sexta-feira (26). Segundo a influenciadora, ao final de uma gravação do Sabadou Com Virginia, ela foi avisada de que Margareth precisou de cuidados médicos no ambulatório do local após perder uma das unhas do pé.

"Finalizamos o programa e foi incrível, com convidados maravilhosos. Quando eu cheguei no camarim, recebi a notícia de que a minha mãe caiu atrás do lounge. Ela está no ambulatório e está bem, mas parece que a unha do pé foi arrancada", explicou a influenciadora aos seguidores.

Preocupada, a criadora de conteúdo foi até o local onde Margareth recebeu os primeiros socorros e brincou com a situação: "Mãe, o que você aprontou, mãe?", questionou Virginia.

Em seguida, Margareth explicou que se distraiu ao tentar pegar o celular e tropeçou em uma barra de ferro. O impacto fez com que ela perdesse a unha de um dos dedos do pé direito. Virginia mostrou que o pé da mãe estava enfaixado: "Cai de joelho e com o cotovelo. Ainda bem! Porque, senão, eu ia bater a minha cara", disse a mãe da influenciadora.

Virginia faz homenagem a Leonardo

Nesta semana, o cantor Leonardo completou 61 anos e ganhou homenagem da nora. Virginia, que é casada com Zé Felipe, fez uma publicação no Instagram para celebrar a data:

"Hoje é niver dele, uma das melhores pessoas que eu conheço!!! Leo, é um prazer poder conviver com você e te chamar de sogro. Nesse dia mais que especial, peço a Deus que lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria e felicidade", escreveu ela na homenagem.

Além da "carta aberta", Virginia também presenteou o sogro com um presentão: um barco com dois andares. O presente foi usado na fazenda da família, a "Fazenda Talismã", durante as comemorações do aniversário do artista.