Mãe de Virginia impressiona ao mostrar antes e depois de emagrecimento

Mãe de Virginia, Margareth Serrão compartilhou o resultado de seu emagrecimento ao longo dos últimos meses; veja antes e depois

O ano de 2024 foi repleto de mudanças para Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca! A avó das Marias e do José decidiu mudar sua rotina e aderiu a prática de exercícios físicos para perder peso e ganhar mais qualidade de vida. Além disso, a sogra de Zé Felipe também iniciou um tratamento para parar de fumar cigarro.

No último domingo, 8, Margareth surpreendeu os seguidores ao mostrar o antes e depois de sua transformação ao longo dos últimos meses. Na publicação compartilhada por seu médico, é possível perceber o emagrecimento da mãe de Virginia, resultado de muito esforço e força de vontade.

"Parabéns Margareth. Hoje é dia de celebrar sua dedicação, disciplina e determinação! Você está cada vez mais perto da sua melhor versão, e é incrível acompanhar sua evolução de perto. Cada esforço vale a pena quando o objetivo é cuidar de si mesma. Estamos aqui para seguir ao seu lado nessa jornada!", escreveu o médico Paulo Godoi.

Margareth Serrão, que completa 59 anos na próxima sexta-feira, 13, foi surpreendida pela filha com uma viagem para as Bahamas, local que sempre sonhou em conhecer. Ao lado da família, ela desembarcou na América do Norte na última semana e tem compartilhado com o público detalhes do passeio especial.

Virginia posa com a mãe em viagem nas Bahamas

A influenciadora digital Virginia Fonseca está aproveitando cada momento de sua viagem especial para as Bahamas. A apresentadora do SBT desembarcou no local com a família na sexta-feira, 6, para comemorar em grande estilo o aniversário da mãe, Margareth Serrão, que completará 59 anos de vida.

Por meio das redes sociais, Virginia tem compartilhado com seus quase 52 milhões de seguidores detalhes da estadia em um hotel luxuoso, com direito a piscinas privadas e suítes chiquérrimas. No sábado, 7, a famosa publicou em seu perfil no Instagram um registro curtindo o dia ensolarado ao lado da matriarca; confira detalhes!

