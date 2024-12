Virginia expressa gratidão ao elencar conquistas que “calaram a boca de muita gente”

Durante o 'Sabadou', Virginia Fonseca foi sincera ao revelar qual conquista de sua vida impressionou muitas pessoas: "Muito grata"

No Sabadou do último sábado, 7, a apresentadora Virginia Fonseca respondeu uma pergunta pessoal no quadro “Se Beber, Não Fale!”. Questionada pelo ator Murilo Rosa sobre qual conquista de sua vida deixou as pessoas impressionadas, a esposa de Zé Felipe foi sincera ao expressar sua gratidão.

Antes que Virginia pudesse responder, Lucas Guedez entrou na brincadeira e comentou que foram os “processos”, arrancando gargalhadas dos convidados e da plateia. Na sequência, a influenciadora digital afirmou: “Estar aqui hoje com a minha família, chegar onde eu cheguei com a minha família, graças a Deus, maravilhosa, com certeza calou a boca de muita gente, então sou muito grata”.

Confira:

Virginia brinca sobre previsão para 2025 e resultado indica novo filho

Em viagem para as Bahamas, Virginia Fonseca separou um tempo na última sexta-feira, 6, para explorar os filtros do Instagram junto com a primogênita, Maria Alice, de três anos de idade. Em seu perfil oficial na rede social, a apresentadora do Sabadou fez um teste para saber o que vai acontecer em seu ano de 2025. O resultado da brincadeira apontou que a influenciadora terá mais um filho.

“Vem ver Maria como vai ser o nosso ano de 2025. Outro filho, não”, disparou a esposa de Zé Felipe. O resultado mostrou uma mão com aliança, uma casa sendo vendida e um casal segurando um bebê.

Na sequência dos stories, Virginia também fez o teste com Maria Alice. “Vamos ver como vai ser o da Maria? Uai, você vai namorar? Você vai embora de casa? Não, está tudo errado! Fala que você vai ficar na casa da Maria”, brincou. Em mais uma tentativa com a primeira filha, o resultado foi diferente. “Olha! É avião, viajar e mala. Você vai viajar? Será que você vai viajar muito?”.

Já na quarta tentativa, a pequena não ficou muito satisfeira com o resultado. “Você não quer dinheiro?”, perguntou a mamãe coruja. Por último, novamente apareceram notas de dinheiro no resultado de Maria Alice. "Vamos ver! Ih, o seu destino é esse, Maria. É dinheiro de novo que apareceu para você e precisa aceitar”.