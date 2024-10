Virginia revela decisão da mãe, Margareth, em abandonar vício: 'Vitória'

Boa notícia! A influenciadora Virginia dividiu com o público que a mãe, Margareth, iniciará um tratamento em prol de sua saúde

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para dividir com o público uma boa notícia envolvendo sua mãe, Margareth Serrão. Na tarde desta segunda-feira, 7, a esposa do cantor Zé Felipe revelou que a matriarca tomou uma decisão importante em prol de sua saúde.

Por meio de seus stories no Instagram, Virginia contou que estava em um consultório médico junto com a mãe, o marido e mais dois amigos. No vídeo publicado pela famosa, Margareth aparece conversando com o profissional a respeito da possibilidade de abandonar o vício em cigarro.

"Ela fugiu de mim, só vem no dia que eu não estou aqui", brincou o médico, na ocasião. "Você tem que parar de fumar, pelas suas netas", continuou ele. "Vamos tentar. Você vai me dar o remédio, vamos tentar", respondeu Margareth Serrão, concordando com o profissional da saúde.

"Parece que a guerra está dando andamento, a guerra que eles travam há anos", celebrou Virginia Fonseca, incentivando a mãe a seguir com a decisão. "Estamos tendo uma vitória! Vai começar os procedimentos para parar de fumar", escreveu a influenciadora digital na legenda, por fim.

Mãe de Virginia decide parar de fumar - Reprodução/Instagram

Virginia abre o jogo sobre vontade de ter mais filhos

Recentemente, Virginia Fonseca surgiu nas redes sociais se preparando para colocar um implante de etonogestrel, batizado de Implanon, e aprovado como método contraceptivo. Na sequência de stories compartilhados no Instagram, ela também disse não querer ter mais filhos.

"Misericórdia [sobre estar grávida]! Inclusive, eu vim aqui colocar o negócio para eu não ficar grávida de novo, amor. Esquece. Nessa barriguinha não entra ninguém", garantiu ela, que já é mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quase 1 mês de vida.

Em seguida, Virginia reforçou que, por enquanto, não planeja a vinda de um quarto filho com Zé Felipe; confira mais detalhes!