Mãe de Viih Tube revela viagem às pressas por causa de problema na família

Mãe da influenciadora digital Viih Tube, a influencer Viviane Di Felice reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 2, para contar o que anda acontecendo em sua vida nos últimos dias. Ela revelou que precisou fazer uma viagem às pressas para o interior de São Paulo para cuidar de sua mãe, que enfrenta os desafios da idade avançada. Além disso, ela contou que segue acompanhando as notícias sobre a saúde do neto caçula, Ravi, que está na UTI.

Em seu desafo, Viviane comentou sobre a viagem no final de semana e os cuidados com Ravi. "Tivemos tantos desafios naquele hospital. Só eu e a Viih sabemos, e o Eli também, que ficou o tempo todo junto. E agora o meu neto. Como diz a minha filha, Deus está no controle e dói mesmo ser um testemunho. Ravi é uma benção. Realmente, o quadro dele está indo muito bem, é uma coisa que tranquiliza. E eu estou precisando de algo que me tranquilize, pelo menos do lado do meu neto. Sábado eu vim para Sorocaba às pressas porque a minha mãe começou a passar mal”, disse ela.

E completou: "Ela vai já vai fazer 90 anos, está há quatro anos acamada. Nos últimos meses, ela foi muito para o hospital. Inclusive eu pedi a Deus para que ela não fosse ao hospital na hora que o Ravi fosse nascer. Graças a Deus ela não foi. Eu consegui dar o suporte para a minha filha, ficar com o meu neto, mas agora a minha mãe piorou o quadro dela, ela teve um AVC. Estou indo para o hospital, já estou aqui desde sábado. Deus no controle mesmo”.

Então, ela refletiu sobre os dois extremos que vive em sua vida. "A gente fica sensibilidade, um nascendo e minha mãe com 90 anos e a gente sabe que não vai ficar muito tempo com a gente, está muito debilitada, dói muito porque é a mãe. Eu vejo como eu sou parceira da minha filha, como eu amo estar com ela”, afirmou.

Por fim, a mãe de Viih Tube comentou sobre ter forças para apoiar todo mundo que precisa dela. "Eu estou bem. A gente aguenta. Deus não dá uma cruz para a gente maior do que a gente consegue carregar. Eu saí de São Paulo no sábado a tarde, e eu vi o Ravi durante a tarde, vi que ele está bem. Ele está no melhor hospital, com os melhores médicos, assistência é maravilhosa. Agora tenho que dar essa atenção para a minha mãe, mas também estou ligada em São Paulo. Obrigada pelas orações, apoio e tudo”, finalizou.

