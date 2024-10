Isis Valverde celebra vitória no tratamento de câncer da mãe: ‘Acabou essa etapa’

Isis Valverde comemora vitória após sua mãe encerrar mais uma etapa em seu tratamento contra o câncer e detalha os próximos passos

Nesta quinta-feira, 03, Isis Valverde celebrou uma nova conquista de sua mãe, a pedagoga e advogada Rosalba Nable. Em suas redes sociais, a atriz abriu o coração ao comemorar uma vitória da mãe, que está lutando contra o câncer de mama há alguns meses e acaba de encerrar mais uma etapa de seu tratamento.

Nos stories do Instagram, Isis compartilhou que sua mãe finalizou mais um ciclo de quimioterapia. Apesar de não se aprofundar em detalhes, a artista mostrou que comemorou com a mãe através de uma chamada de vídeo, enquanto a pedagoga estava no hospital e celebrava a conquista ao lado de sua equipe médica.

Na legenda, Isis expressou seu amor e admiração pela força de Rosalba: “Parabéns, Rosalba Nable, você mãe é uma das mulheres mais fortes que conheci!”, iniciou. “Te amo infinito e acabou essa etapa vamos pra próxima mais fortes do que nunca!”, ela completou revelando que sua mãe deve passar por um novo ciclo de tratamento em breve.

Vale lembrar que Rosalba revelou seu diagnóstico em julho deste ano. Logo em seguida, a pedagoga se mudou para São Paulo para dar início ao tratamento. Alguns meses depois, ela falou sobre como está se sentindo em meio à luta contra o tumor e desabafou ao contar que nem sempre consegue se manter positiva sobre o que vive.

"Estou ouvindo muito sobre isso. Em como receber um diagnóstico duro de câncer deve ser olhado com otimismo, como aprendizado, como uma chance de ser melhor. Que se deve ter coragem e força. Que o psicológico é fundamental para a cura e para suportar todo o processo. Tudo isso funciona muito bem na teoria, porque na prática é bem diferente”, disse.

"Sigo caminhando. É a resposta que mais utilizo para várias perguntas carinhosas e cheias de amor que recebo diariamente. Gratidão por isso. O amor é mesmo um dos deuses mais lindos. Sempre fui de viver cada dia como uma vida, isso se reforçou agora. Existem dias bons e dias ruins, mas nada é para sempre”, Rosalba refletiu em suas redes sociais.

Mãe de Isis Valverde lamentou perda na família:

Na última quarta-feira, 04, a mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, usou as redes sociais para lamentar a partida de um membro da família. Enquanto luta contra um câncer de mama, a pedagoga também sofreu a perda de seu cachorrinho, Bubu, e abriu seu coração em um desabafo sobre o momento difícil em seu perfil no Instagram.