Em luta contra o câncer, mãe de Isis Valverde faz forte desabafo: 'Dor e medo'

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable abriu o coração e contou como tem se sentido desde que recebeu o diagnóstico de câncer

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para dividir um longo desabafo com o público que a acompanha. Ela, que está em tratamento contra um câncer de mama, contou como tem se sentido desde que recebeu o diagnóstico da doença.

"Todas nós somos muitas mulheres. Umas muito jovens e apaixonadas pela vida. Outras vaidosas, imponentes e independentes. Algumas inquietas e barulhentas. Raras pensativas, sonolentas ou quase lentas. Mas nunca tão tristes", iniciou a mãe da artista em uma publicação no Instagram.

"E então uma delas conhece o câncer. Um companheiro indesejado e silencioso que caminhava lhe segurando pela mão há mais de um ano. Exames, biópsias, cirurgias. Tudo feito muito rápido para exterminar o nódulo. Lhe disseram que era uma batalha e que devia lutar. As armas e munições que lhe deram somente transformaram sua vida de protagonista em uma mera espectadora. E não havia escolha. Nem volta. Nenhum retorno", continuou Rosalba.

Em seguida, ela falou sobre continuar se mantendo forte mesmo em meio à tanta dor. Além do apoio familiar, a pedagoga também tem recebido carinho e acolhimento de internautas desde que revelou publicamente o diagnóstico.

"E todos diziam para enfrentar. Não ouse se render. Você não é de desistir. Você é uma guerreira. Mas a verdade é que o espelho mostra uma mulher cansada e abatida. Lágrimas lhe descem pela face. No peito muita dor e medo. Na alma, uma impotência infinita e implacável. No reflexo, inusitadamente, subsiste uma alienígena estranha. Uma mulher com muitas cicatrizes e que atende pelo codinome 'Tristeza'. Uma tristeza cinzenta. Feito tarde sem sol", finalizou Rosalba Nable.

Mãe de Isis Valverde relata decisão difícil

No início de julho deste ano, a mãe da atriz Isis Valverde usou as redes sociais para compartilhar um desabafo a respeito de uma decisão pessoal. Em luta contra um câncer de mama, diagnosticado em maio deste ano, ela revelou que iniciou o tratamento com quimioterapia recentemente.

Em seu Instagram oficial, Rosalba Nable explicou que teve acesso a um tratamento contra a queda de cabelo, mas 'se libertou da vaidade' e preferiu não optar por este método. Conhecido como Cold Cap ou resfriamento do couro cabeludo, a técnica, cientificamente comprovada, reduz a queda dos fios causada pela quimioterapia.

Rosalba Nable ainda explicou que não foi fácil tomar a decisão, mas ressaltou que não se arrepende da escolha. Ela, que realizou a primeira sessão de quimioterapia há 10 dias, na ocasião, contou que os fios ainda não começaram a cair; confira detalhes!