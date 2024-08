Luciano Huck passa por exame após acidente nas férias: 'Caiu da escada'

Após curtir férias com a família, Luciano Huck passa por exame para ver como está depois de ter protagonizado tombo na escada

O apresentador Luciano Huck mostrou nesta segunda-feira, 05, que já está de volta ao Brasil e ao trabalho. Após ter um dia de gravações, o famoso revelou que foi fazer um exame de imagem para ver como estava sua mão.

No vídeo feito antes de passar pelo raio-X, o esposo de Angélica contou que ele protagonizou um tombo na escada enquanto estava viajando com a família fora do Brasil. Usando a roupa para realizar o procedimento, o global surgiu sorrindo ao lado do profissional que realizaria o exame.

"Caiu na escada nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo pra tirar um raio-X da mão", disse o comunicador ao aparecer pronto para tirar a imagem de sua mão. Em seguida, ele exibiu as fotos tiradas do membro.

Nos últimos dias, enquanto estava viajando com a família, Luciano Huck provou não ser ciumento ao tirar várias fotos de Angélica de costas na praia. Admirando sua esposa, ele fez os cliques e compartilhou em sua rede social.

Casamento aberto de Luciano Huck e Angélica?

Casados desde 2004 e com três filhos, o casal sempre esbanja amor e muita paixão em público. Recentemente, em uma entrevista, Angélica falou sobre a possibilidade de abrir seu relacionamento. Aos 50 anos, ela ainda revelou o uso de brinquedinhos com o marido e falou sobre sua experiência com a menopausa.

"Bateu esquisito por não saber o que estava se passando comigo, ninguém falava sobre esse assunto. Fiquei três anos sem entender. Tive calores horríveis, mas não caiu a ficha. Meu comportamento mudou e fiquei mais irritada. Fui a médicos que me receitaram chá de amora até, finalmente, começar a reposição hormonal. A menstruação é romantizada enquanto a menopausa, marginalizada", contou em entrevista à Ela, do jornal O Globo.