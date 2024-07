Nada ciumento, Luciano Huck faz fotos de Angélica na praia; veja

Curtindo praia fora do Brasil, Luciano Huck faz cliques de Angélica de biquíni e mostra que não é nada ciumento ao exibir a esposa

O apresentador Luciano Huck mostrou que não é nada ciumento e que é grande admirador da esposa Angélica. Nesta sexta-feira, 26, o famoso compartilhou fotos da amada na praia e surpreendeu ao fazer os flagras dela de biquíni.

Curtindo uma praia fora do Brasil, o comandante do Domingão Com o Huck fez os cliques da loira a sua frente no cenário paradisíaco. Dona de uma beleza natural, claro que a artista roubou a cena e foi destaque.

"A caminho do mar...", escreveu o global ao fazer os registros de sua musa se deslocando na areia até a água salgada.

Casados desde 2004 e com três filhos, o casal sempre esbanja amor e muita paixão em público. Recentemente, em uma entrevista, Angélica falou sobre a possibilidade de abrir seu relacionamento. Aos 50 anos, ela ainda revelou o uso de brinquedinhos com o marido e falou sobre sua experiência com a menopausa.

"Bateu esquisito por não saber o que estava se passando comigo, ninguém falava sobre esse assunto. Fiquei três anos sem entender. Tive calores horríveis, mas não caiu a ficha. Meu comportamento mudou e fiquei mais irritada. Fui a médicos que me receitaram chá de amora até, finalmente, começar a reposição hormonal. A menstruação é romantizada enquanto a menopausa, marginalizada", contou em entrevista à Ela, do jornal O Globo.

Festa de 50 anos de Angélica

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu em sua mansão no Rio de Janeiro. A famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck rouboua cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores.

Na época em que o evento ocorreu, o apresentador postou um vídeo revelando um resumo de como foi a festa com vários famosos e shows de cantores renomados. Durante a reunião, os convidados foram proibidos de usarem os celulares para registrarem o evento.