Leticia Cazarré revela estado de saúde da filha na UTI: 'Várias infecções'

Após nova internação de Maria Guilhermina, sua filha com Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela quais são os problemas que estão atingindo a menina

A filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina, está internada na UTI. Nos últimos dias, a menina foi levada ao hospital para descobrir o que estava causando doenças nela. Após alguns exames, a esposa do ator contou neste sábado, 28, o que foi descoberto.

Nascida com uma condição rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein, a garota enfrenta algumas questões por conta disso até hoje, mesmo após a cardiopatia ter sido corrigida. Leticia Cazarré então explicou que Guilherme está com várias infecções e que estar na UTI é mais seguro para acompanhar suas demandas e até evitar que ela convulsione.

"Tá com várias infecções, ela tá com príncipio de pneumonia, tá com parainfluenza, traqueíte provavelmente, aí eu passei uma noite e um dia inteiro lá, vim embora ontem à noite, a Vitória, que é nossa técnica aqui de enfermagem ficou lá com ela, aí eu vou voltar hoje aí de noite o Juliano vai me render lá, agora a gente fica nesse revezamento, porque tem as crianças aqui e a criança lá", contou como estão fazendo.

Já acostumada com a situação, a stylist comentou que está "tudo bem" dentro do possível. "É claro que o tudo bem que a gente fala, né, é já quem tem uma experiência de dois anos e meio vivendo os altos e baixos de ser pai e mãe de uma menininha com muitas dificuldades, com muitas complicações, com doenças que ficaram aí adjacentes à cardiopatia dela, que hoje a cardiopatia nem é a doença mais relevante, ela tem uma cardiopatia corrigida, mas ontem no eco a médica viu uma ligeira, o ventrículo direito dela tá um pouco maior que o normal que os últimos", disse.

"Por que que isso acontece? Porque ela, a cardiopatia dela era um defeito do lado direito do coração, então a válvula foi mal formada e com isso sobrecarregada o ventrículo direito, a gente corrigiu, mas claro que ainda fica alguma latência ali, quando ela não consegue ventilar tão bem quanto deveria, esse ventrículo volta a sentir de novo, então o que a gente sempre precisa resolver na Guilhermina é deixar ela bem ventilada e é isso que a gente tá tentando fazer e tem hora que a UTI é o melhor lugar, isso ainda não aconteceu, mas ela tá ventilando um pouco pior com menos eficiência que é o ideal para ela, então o coração tá sentindo um pouco", explicou o que acontece.

Leticia Cazarré ainda contou que ela passa por vários exames, inclusive neurológicos. "Por isso que a gente tem que tomar cuidado pra ela não ficar convulsionando, pra ela não ter mais lesões do que ela já tem até hoje, o cérebro dela tava bem controlado, mas agora com essa infecção ela volta a ter sinais de que pode convulsionar", falou sobre ela ficar em observação para evitar novos danos.

Leticia Cazarré revela quantos funcionários tem em casa

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, chamou a atenção ao contar como lida quando a maioria de seus filhos estão doentes. Mãe de seis crianças, a stylist abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e esclareceu algumas dúvidas dos internautas, inclusive, ela revelou quantos funcionários tem em casa.

Ao ser questionada sobre a quantidade de pessoas que atuam em seu lar com o artista, a bióloga, que trabalha no meio da moda, falou que há cerca de cinco colaboradores, cada um com uma função. Leticia Cazarré então explicou como funciona.

"Uma funcionária maravilhosa que se chama Ana Flora (5x semana). Uma cozinheira muito querida que se chama Andrea (1x semana). Uma babá folguista também muito legal que se chama Tânia. Uma dupla de pai e filho que cuida da piscina/jardim/cachorros, são o Francisco e o Vinicius", contou.

