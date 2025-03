José Leonardo: Novo boletim médico revela como está o filho de Virginia e Zé Felipe

Filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardo continua internado após ser diagnosticado com bronquiolite

Filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, de 5 meses, continua internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista, do Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com bronquiolite. Nesta segunda-feira, 3, a equipe da influencer compartilhou um boletim médico atualizado sobre o quadro de saúde do bebê.

De acordo com o documento, ele está apresentando melhoras. “O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. A presenta importante melhora evolutiva, com menor necessidade de oxigênio suplementar, respondendo positivamente ao tratamento clínico e fisioterápico. Com previsão de alta da UTI Pediátrica nos próximos dias”, informaram.

Mais cedo, Virginia mostrou novas fotos com o bebê no hospital. "Bom dia amigos!!! Ainda estamos por cá, José ta mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta. Passando pra agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações!!! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém", disse ela na legenda.

O que é bronquiolite?

A bronquiolite é uma infecção viral que afeta o trato respiratório inferior e pode ser causada por vários agentes, sendo que o principal é o VSR (Vírus Sincicial Respiratório). O quadro costuma afetar mais pessoas entre março e julho no Brasil, mas pode acontecer em outras épocas do ano.

Os primeiros sintomas são semelhantes ao resfriado, como coriza, tosse seca, diminuição do apetite e desconforto respiratório, mas pode evoluir rapidamente.

Desabafo de Virginia

Ainda neste domingo, Virginia desabafou sobre a tensão de ver um filho internado. “Minha cabeça está explodindo, não tem remédio que faça a dor passar. Não consigo dormir direito, fico apreensiva, ansiosa… E, de fato, a coisa mais valiosa que temos é a saúde e o tempo. Só peço a Deus que cure o José logo, pra gente voltar para casa bem. Perdão estar sumida aqui, mas nem sei o que falar também”, disse ela.

Leia também: Com filho internado, Virginia Fonseca recebe recado de Zé Felipe: 'Não esquece'