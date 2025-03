Com filho internado, Virginia Fonseca recebe recado de Zé Felipe: 'Não esquece'

Com o filho, José Leonardo, de 5 meses, internado, a influenciadora digital Virginia Fonseca revelou ter sido surpreendida pelo marido, Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca vive uma fase delicada em sua vida de mãe. Ela está no hospital ao lado do filho, José Leonardo, de 5 meses, que foi internado com quadro de bronquiolite aguda. E o marido dela, o cantor Zé Felipe, que está longe da família por conta de compromissos profissionais, decidiu surpreender a esposa na noite deste domingo, 2.

Nas redes sociais, ela mostrou que ganhou um buquê de flores vermelhas e um bilhete com uma declaração. "Recebi flores do meu gato!!! As flores, infelizmente, não puderam subir, mas fica aqui registrado!!! Te amo, Zé Felipe", declarou Virginia ao compartilhar o momento.

Na carta, o pai de José Leonardo escreveu: "Meu amor, passando para te lembrar que eu te amo, logo mais vamos estar todos juntos em casa. Estou aqui trabalhando com pensamento aí. Mas quero que saiba que já deu tudo certo e não esquece que além de ser uma mulher foda, você é uma mãe foda, eu amo você e nossos filhos também!! Te amo, Zé".

Virginia ganha flores e carta de Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram

Como está José Leonardo?

Neste domingo, 2, a equipe da influencer divulgou o primeiro boletim médico sobre o quadro de saúde do menino e informou que ele não tem previsão de alta hospitalar. "O paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Está clinicamente estável, em tratamento clínico e suporte de fisioterapia respiratória. No momento, sem previsão de alta”, informaram ao Portal Leo Dias.

Desabafo de Virginia

Ainda neste domingo, Virginia desabafou sobre a tensão de ver um filho internado. “Minha cabeça está explodindo, não tem remédio que faça a dor passar. Não consigo dormir direito, fico apreensiva, ansiosa… E, de fato, a coisa mais valiosa que temos é a saúde e o tempo. Só peço a Deus que cure o José logo, pra gente voltar para casa bem. Perdão estar sumida aqui, mas nem sei o que falar também”, disse ela.

