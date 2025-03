Virginia Fonseca exibe novas fotos do filho de 5 meses no hospital: 'Sem previsão'

Depois de 3 dias no hospital com o filho caçula, Virginia Fonseca atualiza os fãs sobre o estado de saúde de José Leonardo ao abrir novo álbum de fotos

A influenciadora digital Virginia Fonseca tranquilizou seus fãs sobre o estado de saúde de José Leonardo, de 5 meses, fruto do casamento com Zé Felipe. Na manhã desta segunda-feira, 3, a estrela mostrou novas fotos com o bebê no hospital, onde ele está internado desde sábado por causa da bronquiolite aguda.

José Leonardo está sendo monitorado para melhorar sua função respiratória após a infecção. Porém, ele ainda não tem previsão de alta.

"Bom dia amigos!!! Ainda estamos por cá, José ta mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta. Passando pra agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações!!! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém", disse ela na legenda.

Virginia surgiu abatida

A influenciadora digital Virginia Fonseca vive um momento desafiador em sua vida de mãe. Ela está no hospital ao lado do filho, José Leonardo, de 5 meses, que foi internado com quadro de bronquiolite aguda. Neste domingo, 2, após 24 horas no local, ela desabafou sobre a tensão de ver um filho internado.

“Minha cabeça está explodindo, não tem remédio que faça a dor passar. Não consigo dormir direito, fico apreensiva, ansiosa… E, de fato, a coisa mais valiosa que temos é a saúde e o tempo. Só peço a Deus que cure o José logo, pra gente voltar para casa bem. Perdão estar sumida aqui, mas nem sei o que falar também”, disse ela.

O desabafo dela chegou até sua sogra, Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, que apoiou a nora com uma mensagem carinhosa. “Estamos aqui (Eu e Léo), seus sogros, para te apoiar! Sei que não é fácil para uma mãe… Mas tenha fé que logo ele estará bem. Estamos aqui de longe, emanando energias de cura e orando por todos vocês, em especial para nosso bebê lindo, que amamos muito! Um abraço cheio de carinho e fé! Conte conosco sempre”, afirmou.

